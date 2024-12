„Ние още в самата кампания сме говорили, че правителство трябва да има и това трябва да е основният приоритет и на това Народно събрание и на всяко друго. Заради това ние сме готови на разговори за едно експертно правителство, правителство на националното обединение, където всичките партии да седнем на една обща маса, да загърбим разделителните линии и да започнем разговори за едно експертно правителство, което да изведе България от тази криза, в която освен икономическите проблеми, които се създават, освен дупките в бюджета, които виждаме, че има, освен тежката международна обстановка, трябва да мисли и за народа, и за хората. Разбира се, БСП сме поставили една голяма разделителна линия с Делян Пеевски и ДПС-Ново начало, ние не смятаме, че правителство е възможно с участието на ДПС вътре в него. Имаме и решение на конгреса, разбира се, и за ГЕРБ, но това не спира разговорите, защото разговор за политики трябва да има, но отново казвам – не е нужно задължително правителството да е с първия мандат, може да е с втория, може да бъде с третия мандат, но да се остави достатъчно време всяка партия да си преглътне собственото его, политическите лидери да седнат на една маса и да помислят реалните решения за България и да ги осъществят заедно, защото аз не виждам друг изход от така създалата се ситуация и 8-партийния парламент.“ Това каза в интервю за bTV Radio депутатът от БСП-Обединена левица Габриел Вълков.

