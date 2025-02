„Тези мерки са задължителни, защото в България има спекула, без да сме влезли в еврозоната. Ние виждаме цените в нашите супермаркети- примерно нещо струва 15 лева тук, в същия момент виждаме в Германия 3-4 евро, в Англия 3-4 паунда, тук 15 лева. Тоест цените са по-високи тук в България в сравнение с ЕС, а разликата в доходите пак е двойна – ние имаме двойно по-високи цени с двойно по-ниски доходи, тази спекула и сега я има. Точно заради това съвсем скоро ще входираме законопроект в тази посока от БСП-Обединена левица за това, че трябва да се сложи таван на печалбите на големите вериги. Трябва да се въведат регулации, които да гарантират, че българските граждани ще живеят в една нормална държава и с доходите, които получават ще могат да си закупят всичко, от което имат необходимост.“ Това коментира пред bTV Radio депутатът от БСП-Обединена левица Габриел Вълков по повод казаното от президента Румен Радев, че е необходим силен механизъм за контрол на цените, във връзка с влизането ни в еврозоната.

След казаното от Мая Манолова пред bTV, че неправителствена организация е издигнала кандидатурата й за омбудсман, Вълков посочи: „Мая Манолова е част от коалицията, разбира се, че бихме подкрепили Мая Манолова. Тя според мен беше и много добър омбудсман преди години. Ако тя изявява такова желание и иска да се кандидатира, според мен това е достойна кандидатура и тя трябва да бъде подкрепена и от останалите партии, не само от БСП-Обединена левица.“

За бюджета и финансовото състояние на държавата, Габриел Вълков коментира: „Всички партии трябва да са притеснени за финансовото състояние на държавата. След като 4 години нямаше редовен кабинет, нямаше стабилна позиция от страна на държавата, нямаше стабилно правителство, което да води България в някаква посока, беше един хаос, в който всеки си гласува някакви бюджети с различни плаващи мнозинства, всеки прави популизъм през държавния бюджет. Сега вече когато има редовно стабилно правителство, което да управлява държавата, е въпросът да се вземат мерки и да се тръгне в някаква правилна посока. Разбира се, че сме притеснени, всяка партия трябва да е притеснена за финансовото състояние на държавата, защото има голям дефицит, правим всичко възможно да бъде намален до около 3 процента, което е минимумът според мен, който може да се постигне с този бюджет, ясно е, че обществото и всички след този хаос е време да затегнем коланите и да се стягаме за изваждане на България от кризата. Точно заради това влязохме в управлението – като разумна партия, като сериозна партия и ние, и останалите партии в управлението на България да седнем на масата за преговори, да загърбим личните си интереси, партийни различия и т.н. и заедно да формираме едно правителство, което да извади България от кризата.“

На въпрос дали след приемането на бюджета България трябва да поиска извънреден конвергентен доклад за готовността ни за еврозоната, Вълков коментира: „Ние имаме много ясна и категорична позиция от години наред за еврозоната и тя е, че когато България е готова, рано или късно ние трябва да влезем в тази еврозона. Въпросът е на първо място България да бъде готова. Да не стресираме икономиката по никакъв начин. След 4 години липса на управление на държавата, след нарастването на инфлацията, което видяхме, след всички кризи и проблеми, които има в България, ние не мислим, че в момента е времето България да влезе в еврозоната. Нека това правителство си влезе във функциите, нека се приеме новият бюджет на държавата, нека видим как ще се отрази на икономиката, има все пак 4 години хоризонт това правителство, не може в ден 1 да направим всичко, при всичките проблеми, които имаме. Тоест на първо място е да се приеме бюджетът, да се види как се отразява този нов бюджет на държавата, след това да се помисли за бюджета за догодина, според мен е редно да не се прави на парче всичко, а да бъде с хоризонт 4 години поне минимум, да не говорим за поне 10-годишен хоризонт, който трябва да има, и да се види кога е реалният шанс и реалният момент, в който България трябва да влезе в еврозоната, но това не мисля, че е в момента, защото кризите са прекалено големи.“

