Липса на стоки, намаляване на грамажи или влошаване на качеството – това могат да бъдат част от последиците, ако бъде въведен таван от 10 процента на надценката върху някои стоки, каквато идея съобщи пред bTV вицепремиерът Христо Алексиев, смята създателят на онлайн платформата „Ние, потребителите“ Габриела Руменова.

„В последните седмици чухме различни предложения, имаше и такова за таван на цените, сега се появява и това за таван на надценките. Ако се вслушаме в мнението на икономистите, до което се доближава и моето лично е, че е трудно в условия на пазарна икономика и на свободен пазар, в който търсенето и предлагането са в пряка връзка, да се очаква, че подобни намеси могат да доведат до дългосрочни положителни резултати за потребителите. Ако целта е да се ограничи надценката на определени продукти, 80 или 100, както се спекулира в момента, то какво може да се случи с тези продукти? Може да стане така, че те да се продават някъде на черно, защото това няма да бъде изгодно за самите търговци, или пък изобщо да изчезнат от рафтовете и да бъдат изнесени на други пазари, където за тези продукти няма такива ограничения. Това би довело до ограничаване на избора на самите потребители, защото дори и да се постави таван на надценката на тези продукти, ако те липсват и не могат да бъдат закупени, реално потребителите няма да могат да се възползват от тази мярка. Другото, което е – знаем, че от доста месеци стана популярна тенденцията да се намалява грамажът на потребителските опаковки, и реално, ако сега се постигне някаква такава надценка, която да бъде строго определена и да не надвишава например 10%, може да се приложи и тази тактика за ограничаване на грамажите на потребителските опаковки. Това отново не е в полза на потребителите. Да не говорим, че може да се влоши и качеството, което е много притеснително.“, посочи Габриела Руменова.

По отношение на сайта, който предстои да заработи за сравняване на цените на стоки, Руменова коментира: „Ако този сайт ще съдържа информация за цените на определени продукти, които потребителите да могат да виждат там и да ги сравняват, за да изберат кой търговски обект да изберат, доколкото разбирам, намеренията са да бъдат публикувани и цените в чужди вериги и търговски обекти, които се намират в други европейски държави, то тогава лично аз не виждам как потребителят може да се възползва от тази информация, защото сега ако се стигне до там, че – ето яйцата са сред най-поскъпналите стоки, ако видим, че те са с 15 стотинки по-евтини в Германия, какво – ще вземем самолета и ще отидем до там да си купим яйца ли? Или пък, знаейки цените на тези продукти, които ни интересуват и сме планирали да закупим, как вървят в различни обекти, в различни квартали от нашия град, то няма как за 20 стоки да обиколим 10 обекта. Това е свързано с време, с допълнителни разходи, така че не мога да си представя реално как на практика подобен сайт може да бъде полезен за потребителите. Още повече, че чух и идея как самите търговци да попълват тази информация, може би на следващ етап. Тогава възниква въпросът – сега се извършват много проверки, контролните органи, Комисия за защита на потребителите твърди, че има страшно много нарушения, които те установяват. Тоест търговците не са коректни. И ако те не са коректни в своите действия към потребителите в ситуация на представяне на информация, на сключване на сделката, то тогава как можем да сме сигурни, че ще бъдат честни, когато публикуват тази информация? Кой ще го следи това, кой ще го гарантира и как?“

Още за проверките за нелоялни търговски практики, както и за качеството на храните, можете да чуете в цялото интервю на Габриела Руменова на звуковия файл: