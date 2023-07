Предстои да се види как ще работи приложението за запазване на чадъри и шезлонги на плажа, но при отказ от резервация парите се възстановяват в профила на клиента под формата на кредити и се дължи комисионна. Това каза пред bTV Radio създателят на онлайн платформата „Ние, потребителите“ Габриела Руменова.

„Прегледах общите условия на това приложение, за да видя каква информация се предоставя на потребителите по отношение на условията на ползването му. Това, което ми направи впечатление е, че някои моменти от тези общи условия е добре да бъдат на фокуса на вниманието на потребителите преди да започнат да ползват това приложение. Един от тях е например, че когато се откажете – вие попитахте можете ли да отмените резервацията – да, можете, но пък има една комисионна, която задължително потребителите плащат, ползвайки това приложение за резервации, тя няма да ви бъде възстановена. И също така сумата, която сте заплатили за резервацията няма да ви бъде върната под формата на пари, а на кредити, които остават във вашия профил за следващи резервации. И нещо много интересно – ако резервацията бъде отменена по искане на другата страна, на тази, която ще предостави услугата, то тогава отново парите не се връщат при вас, а се трансформират в кредити“, посочи Руменова.

По отношение на цените на почивките, тя коментира:

„Вероятно на различните места повишението на цените е различно, в зависимост от категорията на обектите, в началото на сезона г-н Румен Драганов каза, че се очаква повишение с 10 процента, по мое лично наблюдение, понеже аз бях 5-6 дни наскоро, на мястото, където традиционно отсядам – това е в Созопол, виждам, че цените са толкова – може би с 10 -15 % повишени, специално в заведенията. Иначе там, където отсядам е къща за гости, там нямаше повишение на цената за нощувките. Традиционно в България хората предпочитат да правят дълги уикенди, но се оказва, че е много трудно да се намери място за настаняване във високия сезон, освен, че цените скачат, те могат да скочат и с 20-30%, както преценят самите хотелиери, същото се очаква да се случи и в заведенията, и на местата, където се предоставят различни услуги, така е добре предварително да се информираме, за да знаем – първо ако е необходимо да носим пари в брой със себе си, и второ – дали ще има банкомати на нашата банка и съответно магазините и ресторантите дали предлагат разплащане с ПОС терминал, или ще трябва да разчитаме на пари кеш.“

За това какво трябва да бъде записано в менютата в заведенията, по повод случая със скъпите пържоли, Руменова обясни:

„Напоследък прави впечатление, че всички важни реквизити в менютата се срещат – говорим за това срещу артикула да е посочен грамажът и цената на ястието. За тези така наречени пържоли – те са по-специфичен вид месо, което се придобива по различен начин, приготвя се и се предлага по различен начин, така че там е допустимо отклонение от класическия начин на представяне на информацията, поне според мен. И дори си мисля, че ако Комисията за защита на потребителите върви в посока доказване на нелоялна търговска практика, няма да бъде много лесно, защото за да може да бъде представена и обоснована тази практика, ще трябва да се набере достатъчно информация и мотиви, които да тежат достатъчно много, като например трябва самата комисия дори да изследва какви са практиките в национален и световен мащаб, да се вземат официални становища от експерти в тази сфера, и чак тогава да бъде направено произнасянето.“

Цялото интервю с Габриела Руменова за какво да внимаваме по време на резервиране на почивка и поръчки в заведенията, можете да чуете на звуковия файл.