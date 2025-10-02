“Платформата на КЗП за цените има потенциал да бъде полезен инструмент, само ако всички задължени по закон търговци се включат и подават съответните данни.” Това каза в ефира на bTV Radio Габриела Руменова от “Ние потребителите”. “Ние не можем да говорим за представителност и информиран избор, ако липсват повечето големи участници на пазара. Дори се създава риск от подвеждане. Потребителите може да си изградят илюзорната представа, че виждат пълната картина, а всъщност сравняват само част от пазара. Така, че предстои да видим кога и как ще се включат останалите. Ако всички търговски вериги започнат да подават данни, това със сигурност ще повиши представителността и може да направи платформата по-полезна. Но е важно да отбележим нещо съществено. Цената сама по себе си не е достатъчна за да направим добър потребителски избор. В много от случаите липсват основни характеристики като количество, например, състав, в някои случаи производител, които са критични, особено при храни, и стоки от първа необходимост.”, допълни тя.

Цялото интервю с Габриела Руменова пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.