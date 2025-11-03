„Проблеми не би следвало да има, тъй като окончателните текстове на Закона за въвеждане на еврото в България с изискванията към търговците са известни вече от пет месеца. Беше проведена и мащабна информационна кампания, която включваше и срещи с представители на бизнеса по места, също и с гражданите. Съставени и пубпикувани от институциите са редица документи в помощ на обществеността, включително Насоки за двойно обозначаване на цените на стоките и услугите и двойното обращение - от страна на Министерство на икономиката, както и Указания на БНБ за подготовката на банкоматите и ПОС-терминалите. Както вероятно знаете, от 1 януари 2026 г, при теглене на пари в брой банкоматите трябва да разпространяват единствено евробанкноти. От вендинг-машините също ще можем да пазаруваме само с евро банкноти и евро центове, но разплащанията на всички останали места - в магазините, заведенията и местата за настаняване, ще могат да се извършват както в левове, така и в евро. И това ще продължи през целия януари — това е т.нар, период на двойно обращение. През него търговците са длъжни да приемат плащания както в евро, така и в левове. А търговците също могат връщат рестото или изцяло в евро, или изцяло в левове. Така, че притесненията относно връщането на ресто в Новогодишната нощ са силно преувеличени, както биха казали някои.“ Това каза пред bTV Radio Габриела Руменова, създател на онлайн платформата „Ние, потребителите“, по повод опасения на ресторантьори и хотелиери, които ще работят в Новогодишната нощ, за разплащанията в левове и в евро, и връщането на рестото.

„Касовите апарати в общия случай ще се актуализират автоматично в момента, в който са включени след 0.00 часа на 1 януари 2026 г,, като касовите бележки, които ще издават, ще бъдат много подобни на тези, които виждаме и в момента — от 8 август тази година насам - с общата стойност в левове и в евро, и официалния валутен курс, Различното е, че ще бъдат разменени местата на сумите и първо ще е тази в евро, след това — в левове“, посочи тя.

Целия разговор с Габриела Руменова за плащанията в левове и евро, както и какво е различното тази година по време на намаленията за Черния петък и за какво да внимават потребителите, можете да чуете на следващия звуков файл.