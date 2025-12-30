„Това е обобщена информация, която Асоциацията на банките разпространи, в хода на комуникационните дейности към широката общественост, с цел по-голяма яснота, включително за по-специфични периоди, какъвто безспорно ще бъде този диапазон от няколко часа около нова година, а именно, че между 21 ч. на 31 декември до 1 час след полунощ на 1 януари 2026г. , картовите системи ще бъдат превключени от лев в евро. Предупреждението е, че в този часови периметър няма да бъде възможно плащането с карта на физически ПОС терминал, както и тегленето от банкомат. Това не означава, че през цялото време услугата няма да бъде предоставяна. Както стана ясно, това е часови пояс, в който за кратък интервал от време, притежателите на карти няма да могат да извършват плащания с тях, или да теглят пари от сметките си от банкомати. За да избегнат излишно напрежение и да запазят усещането си за свобода и гъвкавост в действията си, гражданите могат да планират запасяване с пари в брой, за да могат да са сигурни, че ще могат да платят сметките, които дължат, особено когато са в заведение например. От 1 януари всички картови разплащания ще бъдат в евро, а банкоматите ще разпространяват само еврови банкноти. Важно е това да го припомним, за да не се изненадват хората. Отделно от това, за банките предстои и да пренастроят своите системи за онлайн разплащания, като всяка от тях индивидуално ще информира клиентите си относно достъпността на своите канали в този период.“ Това каза в ефира на bTV Radio създателят на онлайн платформата „Ние, потребителите“ Габриела Руменова, за преминаването към еврото и какво трябва да знаят гражданите за вечерта на 31 декември и първите дни на 2026-та.

„Важно за гражданите е да знаят и че преминаването към новата валута не налага подмяна на дебитната или кредитната им карта или откриване на нова банкова сметка – знаете, настоящата ще бъде автоматично превалутирана и IBAN-ът и ще се запази без промяна.“, посочи още тя.

„През целия месец януари, когато ще бъде т. нар. период на двойно обращение, търговците са длъжни да приемат плащания и в двете валути. Нещо повече – законът позволява клиентите да плащат една сметка и в двете валути /и в левове, и в евро/. Нещо - което лично аз не препоръчвам, за да не се объркват хората. Именно с цел застраховане на този риск, още по време на общественото обсъждане на Закона за еврото предложих въвеждане на изрична забрана за връщане на „смесено ресто“, което беше прието и сега търговците са задължени да връщат рестото в едната от двете валути – приоритетно в евро, но при липса на моментна касова наличност в евро, изцяло в левове. Отново през месец януари ще има една специфика – търговци ще могат да отказват да приемат повече от 50 броя монети при едно плащане.“, каза още Габриела Руменова.

„Важно е хората да разчитат единствено и само на официално обявените места за обмен на пари – БНБ, офисите на търговските банки, и клоновете на „Български пощи“, мобилни обменни офиси и наети служители за разнасяне и обмен на средства категорично няма. Ако се предлага такава услуга от нека ги наречем – амбулантни търговци, това 100% е измама. От 1 януари на вече споменатите места такси и комисионни не би трябвало да има, както и различен от обявения курс – 1,95583.“, обясни още създателят на „Ние, потребителите“.

Целия разговор какво трябва да знаем за преминаването към еврото, можете да чуете на следващия звуков файл.