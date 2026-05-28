Потребителите все по-често се оплакват от сериозни колебания в цените на стоки, които традиционно купуват през годините. Според Габриела Руменова от „Ние, потребителите“ обаче активният контрол на институциите през последните месеци е изиграл важна роля за ограничаване на по-драстични поскъпвания.

„Действително потребителите се оплакват доста често, че наблюдават сериозни амплитуди в цените на стоки, които са си пазарували традиционно през годините. И истината е, замисляйки се така за това, което се случи през последните месеци, стигам до извода, че тези проверки, които активно извършваха контролните органи, са дали своя резултат, макар и ние да не го виждаме ясно“, коментира тя.

По думите ѝ, само мисълта как би изглеждал пазарът без проверки и публичност около тях е достатъчна, за да стане ясно, че ефект има.

„Струва ми се, че сега пазарът щеше да изглежда доста по-зле, ако не беше тази контролна дейност“, подчерта Руменова.

На въпрос има ли реални сигнали за необосновано увеличение на цените или става дума по-скоро за усещане сред хората, тя обясни, че контролните органи проверяват конкретни документи и икономически основания за всяко увеличение.

Тези правомощия са дадени временно със Закона за въвеждане на еврото и трябва да отпаднат през август. Именно това, според Руменова, крие риск.

„Всеки един, който наблюдава пазарните процеси, може да стигне до извода, че някои търговци само чакат отпадането на тези мерки, за да вдигнат цените“, предупреди тя.

Според нея дори търговци, които са имали обективни причини за поскъпване, вероятно са се въздържали именно заради засиления контрол и риска от проверки.