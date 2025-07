Още преди да влезе в сила законовото изискване за двойно обозначение на цените в лева и евро, което ще се случи след един месец – от 8 август, много магазини по своя инициатива отбелязват и двете цени. Потребители обаче сигнализират, че шрифтът, с който се отбелязва дали цената е в лева или в евро е толкова дребен, че почти не се вижда. В някои магазини цените в евро са написани на червен фон, което създава заблуждение, ще стоката е на промоция. Какво могат да направят хората в такива случаи, обясни в ефира на bTV Radio Габриела Руменова, създател на онлайн платформата „Ние, потребителите“.

„След като вече имаме официалното решение за присъединяването на България към еврозоната от началото на следващата година, това означава, че всички процеси, които бяха стартирани по подготовката ни, трябва да вървят към финализиране. Ако се насочим директно към етикетите и начина, по който те изглеждат в търговските обекти, това, което можем да кажем от една страна на търговците е, че вече изтича този период, който те решиха да използват като тестови и трябва, ако да речем, системите им към момента не са позволявали по-адекватно представяне на информацията, вече да бъдат пренастроени така, че да отговарят на действащото законодателство. Има няколко текста в закона за въвеждане на еврото, които ще влязат в сила от 8 август, включително и всички разпоредби в раздела за нелоялните търговски практики в Закона за защита на потребителите, защото това е законодателство, което действа, има влезли в сила и решения, свързани с подобен тип нелоялни практики, без дори да го е имало еврото. Именно начинът на представяне на информацията, когато има отстъпки, акции, намаления и всякакви такива търговски прийоми и практики. И на потребителите да кажем, че може би сега е моментът, в който трябва да бъдат още по-внимателни, защото когато се пише един закон, няма как в него да бъдат изчерпани всички хипотези, които могат да възникнат на пазара. Именно заради това се дава възможност с една по-широка формулировка на контролния орган да събира информация, да я тълкува, и ако прецени, както според мен, в случая, тези казуси, които възникват, и хората се оказват заблудени, са проблемни, от гледна точка на начина на представяне. Заговори се за това, че може би трябва да се помисли за допълнително прецизиране на текст в Закона за въвеждане на еврото, който касае начина, по който се изписват цените и по-конкретно идеята е да се добави конкретна разпоредба какъв е редът – първо да се изписват в лева, след това в евро. Лично аз не смятам, че това е необходимо и ще кажа защо – според мен хората не се заблуждават от реда, по който се изписват стойностите в двете валути, а по-скоро от начина, по който изглежда самият етикет. Дори онзи ден получих един сигнал от последовател на „Ние, потребителите“. Тя каза, че е пазарувала козметика от дрогерия, етикетът е бил червен, имало е две цени, това я е накарало да помисли, че е промоция и след това, когато е погледнала внимателно, след като е извършила плащането, е установила, че това са двете цени в лева и евро. Ето тук за мен означава, че начинът на представяне е заблудил дамата. Дори я попитах, провокирах я – ако беше обратен редът, в който са представени двете стойности, щяхте ли да се заблудите? Тя каза да.“, посочи Габриела Руменова.

„Понякога е лесно потребителите да си защитят правата от гледна точка на това, че има много брошури и информации в сайтовете на веригите, където е показано какви са към момента цените в този период, има ги в лева и в евро. И когато си набавят тази информация и си съберат един архив, могат да адресират жалба впоследствие с копие на касовата бележка към управителя на магазина. Ако не срещнат разбиране, което би трябвало да е или да развалят сделката и да им бъде върната цялата стойност, или да бъде върната разликата, която те са надплатили, то тогава е ред вече да търсят съдействието на институциите, в случая на Комисията за защита на потребителите.“, каза още тя.

Целия разговор за възможните заблуди с обозначението на цените, както и полезни съвети какво трябва да знаят хората за обмяната на левовете в евро и за подписаните договори с банки и други институции, можете да чуете на следващия звуков файл.