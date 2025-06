„Действително към момента двойното обозначаване на цените не е задължително, тъй като още не са влезли в сила разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото в България и това ще продължи да е така до един месец след евентуалното вземане на решение за присъединяването ни към еврозоната. Този предварителен период обаче, в който някои търговци взеха решение доброволно да посочат и двете цени, ще бъде един тест, си мисля аз, за тях самите – до колко са подготвени да прилагат закона, когато той влезе в сила. За самите потребители също, които от сега ще започнат не само да свикват и с двете цени, но и да бъдат още по-активен коректив на търговските практики и при забелязването на несъответствия да реагират. На първо време да се обръщат към представители на търговския обект с искане за коригиране на нарушението, а на следващ етап при необходимост и към контролните органи. В случая това е Комисията за защита на потребителите. Мисля, че доста хора забелязаха, че тя пусна едно приложение за подаване на сигнали. Тук искам да поставя един много важен акцент, който е насочен и към самите потребители, и към контролния орган – да се прави разлика между сигнали и жалби. Жалбите по закон са тези оплаквания, които са свързани с една некоректна практика или административно нарушение на даден търговец, от който потребителят вече е пострадал. Сигналите обаче се подават в случаи, в които не е задължително потребителят да е пазарувал, а може просто да е забелязал, че нещо не е наред и да прояви своя граждански дълг, като сигнализира и поиска нарушението да бъде преустановено. Именно затова си мисля, че въпросният предварителен период ще бъде тест и за самите институции, защото в този етап при констатирането на нарушения най-логично и разумно е да се дават предписания, за да не продължават тези нарушения. И в следващ период, когато цените в евро вече ще се прилагат, тъй като това ще бъде официалната валута в България, при евентуалното ни приемане в еврозоната, всичко да е наред.“ Това коментира в ефира на bTV Radio създателят на онлайн платформата „Ние, потребителите“ Габриела Руменова, по повод обявяването на цените в лева и евро в някои търговски обекти и случай, при който за стока, която струва 24 лева и 99 стотинки, написаната цена в евро е 12,80, а не 12,78 евро.

По този казус Руменова посочи: „За конкретния пример – 2 цента са 4 стотинки, а не веднъж намаления от такъв порядък са причина потребители да изберат именно този търговец или изобщо да закупят даден артикул, който в този момент даже може да не им е необходим“.

За друг пример от снимки в социалните мрежи, които показват, че цената на стока е изписана с големи цифри в евро – 2,04 и с много малки, почти незабележими цифри в лева, Руменова коментира: „За да се сведат до минимум предпоставките за подобно объркване, в Закона за въвеждане на еврото изрично е записано, че в периода на двойното обозначаване на цените на стоките и услугите, почти във всички случаи, с много малки изключения – например бензиностанциите и акцизни стоки, цените в лева и в евро се поставят в непосредствена близост, изписват се ясно, четливо, недвусмислено, лесно разбираемо, с еднакъв размер на шрифта, по начин, който не въвежда потребителите в заблуждение, а това включва и самите цифри да са придружени със съответната валута – лев или евро.“

Целия разговор за какво да внимават потребителите в процеса на преминаване към еврото, можете да чуете на следващия звуков файл.