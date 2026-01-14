„Първото и най-важното е да се научим да разпознаваме фалшивите банкноти, за целта е добре да се информираме какви са защитните символи и знаци. Можем да направим това на официалните страници на Европейската централна банка и на БНБ. От разпространената от ГДБОП официална информация стана ясно, че гражданите трябва да са внимателни по отношение на банкноти с номинали от 20,50,100,200 и 500 евро. 500 евро знаете, че е изключително рядко срещана, но все пак. Най-често фалшифицираните са тези от 50 евро. Ако попаднем на банкнота, която ни се струва фалшива, не трябва да се опитваме да я пласираме в никакъв случай. Това, което е редно да направим е да я предявим на органите на реда, те ще я пратят за проверка в центъра за анализ към централната банка. Ако банкнотата е истинска, ще ни я върнат. Важно е да подчертаем, че според българското законодателство, притежаването на фалшиви банкноти и монети, както и съзнателното им прокарване в обращение представлява криминално престъпление. Това не е отговорност само на гражданите, много е важно да го подчертаем. Съгласно действащото законодателство, всички банки и финансови институции, обменни бюра и доставчици на услуги са длъжни да задържат всички фалшиви банкноти и монети, както и такива, които пораждат съмнение, че са фалшиви и да ги предадат в БНБ в тридневен срок за извършване на експертна оценка. Процедурата е такава, че се съставят протоколи и всичко е ясно и видимо.“ Това коментира в ефира на bTV Radio създателят на онлайн платформата „Ние, потребителите“ Габриела Руменова, по повод сигналите за фалшиви банкноти евро и какво трябва да предприемат гражданите.

По отношение на препоръките на БНБ търговците да не приемат надраскани евробанкноти, тя посочи:

„Важно е гражданите да оглеждат всяка банкнота, която получават. Ако им бъде подадена и приемат надраскана банкнота, ще загубят съответната сума пари, защото съгласно правилата на ЕЦБ и БНБ надраскани банкноти се считат за умишлено повредени и дори надраскана банкнота да бъде предявена на касите на БНБ,тя ще бъде задържана и гражданинът няма да получи нищо срещу нея.“, обясни Габриела Руменова.

За обмяната на левове в евро до края на януари и в следващите месеци, Габриела Руменова обясни:

„Нека първо да подчертая, че Законът за въвеждане на еврото в Република България е ясен по отношение на таксите и комисионните при обмена на левове в евро. Такива не се дължат, независимо дали става дума за банкноти или монети, както и е без значение дали гражданите са клиенти на съответната банка или не. Обменът става по официалния курс – 1,95583 лева за едно евро. БНБ обменя безплатно левове за евро неограничено във времето и обема на средствата. Търговските банки и „Български пощи“ - първите шест месеца от въвеждането на еврото, т.е. до края на юни тази година. След това може да въведат такси, които са длъжни да обявят в салоните за обслужване и на интернет страниците си, като те трябва да са в левове и в евро до края на периода на двойното обозначаване на цените (8 август) – нещо, което важи за всичките им услуги. След сигнали стана ясно, че някъде са били начислявани такси, но по думите на председателя на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България става дума за единични случаи, като грешките са на ниво служител, а събраните такси вече са възстановени. По отношение на отказа за обмяна на левове в евро: разпоредбата в закона е императивна – БНБ обменя безплатно, в неограничено количество и без ограничение във времето банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс. До изтичане на 12 месеца от датата на въвеждане на еврото, т.е. до кроя на тази година, кредитните институции не могат да отказват извършването на тази услуга, "Български пощи" ЕАД също не може да отказва, освен при липса на касова наличност. След края на тази година кредитните институции и "Български пощи" могат да преустановят услугата за обмяна на банкноти и монети от левове в евро в брой. “

Целия разговор какво трябва да знаят потребителите и за казусите от последните дни след приемането на еврото, можете да чуете на следващия звуков файл.