Когато правим резервация на почивка или екскурзия трябва внимателно да проверяваме легитимността на туроператорската фирма. За това алармира в предаването “Важното, казано на глас” основателят на платформата „ Ние потребителите” Габриела Руменова. Важно е да четем и внимателно договора си. При злоупотреба трябва да се обърнем към органите на реда. В активните сезони измамите с почивки и екскурзии зачестяват. Много често жертвите се примамват заради ниски цени и големи промоции. Цялото интервю с Габриела Руменова пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.

