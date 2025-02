“С бойкота срещу веригите за хранителни продукти ще разберем дали обществото може да се обедини около една инициатива и да преследва обединено една цел” Това каза в ефира на bTV Radio Габриела Руменова - създател на платформата "Ние потребителите". “Но аз си мисля, че дори и при организирането на тази инициатива не бяха отправени ясни послания - първо към кого точно е адресиран този протест - дали към големите вериги, дали към всички търговски обекти, дали към държавата, която се очаква да вземе някакви мерки и какви точно са исканията на тези, които се включват в този протест”, допълни тя.

Цялото интервю с Габриела Руменова може да чуете в прикачения звуков файл.