“В бюджета се предвижда едно нереалистично нарастване на приходната част, която не може да се обясни по никакъв начин” Това каза в ефира на bTV Radio проф. Гарабед Минасян. “Елементарните сметки, които аз направих показаха, че брутният вътрешен продукт ще се увеличава. Това означава реален плюс инфлация, същевременно приходната част се предвижда да нарасне с 21%. Тоест три пъти по-високи приходи отколкото позволява БВП. Не е ясно откъде ще дойдат тези приходи. Разбира се, повишените осигурителни вноски по свой начин ще съдействат за увеличаването на приходните елементи, но далеч не в такава степен, в каквато е заложена в бюджета. Повишаването на осигурителните вноски е една добра мярка”, допълни той.

Цялото интервю с проф. Гарабед Минасян може да чуете в прикачения звуков файл.