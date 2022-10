„В МВР не се спазва нито един от 5-те принципа, които са задължителни за да работи адекватно тази структура, а имено – подбор, възпитание, обучение и дисциплина на кадрите и накрая контролът!" Това заяви в ефира на bTV Radio генерал Васил Василев, бивш директор на Национална служба „Полиция“. Генерал Василев коментира и ескалиралото напрежение след поредния случай на агресия на пътя, при който почина таксиметров шофьор.

