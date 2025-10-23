„Предвид факта, че беше предизвикана доста сериозна турбуленция или поне беше създадено впечатление за сериозна турбуленция в управлението и предвид развитието, което претърпя и не на последно място това развитие всъщност беше съпроводено с доста повече мълчание, отколкото с официални заявки, това остави голямо поле за спекулации какво точно се случва. Но аз бих описала целия сюжет на политическата сцена с така познатата метафора за пушката на сцената. Много драматично беше внесена пушка на сцената миналата седмица, тя не гръмна досега, но все още не е изнесена от сцената. Това, което се опитвам да кажа е, че според мен напрежението, което е предизвикало тази изява от страна на ГЕРБ и техния лидер миналата седмица, най-вероятно не е напълно потушено. Към момента сме свидетели на така нареченото затишие, но не бих се изненадала, ако в следващ период – по-скорошен или по-далечен, това напрежение се възобнови. Ще повече, че ако разговорът помежду им тези дни, публичен или не толкова публичен, е бил основно поне по това, което чуваме от техни политически представители, по-скоро за баланса на силите в управлението, сега предстоят да се водят разговори по важни въпроси. Първият такъв въпрос е бюджетът, по който до момента не са излъчвали сигнали да имат противоречия, но нека да видим как ще се развие дискусията и обсъжданията по тази тема. Намесват се и други теми със съвсем прясната тема на деня за санкциите срещу Лукойл и начина, по който те биха засегнали България и т.н. и тук ще можем по-конкретно да видим има ли промяна в баланса насилите и в каква посока е той.“ Това каза в ефира на bTV Radio социологът от „Алфа рисърч“ Геновева Петрова, за ситуацията във властта от последните дни и решението да няма преформатиране на управлението.

„За стабилност може да се говори в смисъл на парламентарна стабилност, защото както вчера разбрахме от общото изявление на ГЕРБ и ДПС-ново начало, парламентарното мнозинство е осигурено. Колко продължителна би могла да бъде тази стабилност е въпрос с неясен отговор. Аз не изключвам хипотезата тази стабилност да може да осигури 4-годишен мандат на управлението, напълно възможно е, защото в минали години сме ставали свидетели на подобен завършен мандат, например при предишната Тройна коалиция между 2005 и 2009г. Проблемът обаче не е толкова в стабилността, която е осигурена, колкото в обществената легитимност на това управление. Защото колкото повече управлението се случва по един необичаен за нормалния политически живот и за коалиционната култура начин, толкова повече то губи обществено доверие. Нещо повече – партиите, които участват в него също търпят имиджови щети, които много вероятно биха се изразили в някакви електорални щети“, каза още Геновева Петрова.

