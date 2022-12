“Нашите проучвания показва, че всички партии губят електорално от поведението си през последните 2 месеца. Има едно нарастващо разочарование у хората и най- вероятно ще се стигне до още по- ниска избирателна активност при едни евентуални предсрочни избори” Това каза в ефира на bTV Radio социологът от “Алфа Рисърч” Геновева Петрова. “Имаме оттегляне на подкрепа към политическите сили, които са в парламента - без изключение, в различна степен. Нараства делът на хората, които не са сигурни коя партия биха подкрепили и в момента тези хора се добавят към огромната част от избиратели, които не гласуваха в началото на месец октомври. Бихме могли да станем свидетели на драстични промени в електоралните нагласи през следващите месеци. Подобна нестабилна ситуация и дълбока политическа криза, която изглежда като криза без изход, създава ситуация на напрежение в избирателите, която би могла дори и при малко и съвсем незначително на пръв поглед събитие да предизвика силна обществена реакция” допълни тя.

Цялото интервю с Геновева Петрова може да чуете в прикачения звуков файл.