Вариантът, който предлагат от ПП-ДБ за равно отдалечен премиер, не е работещ. Това коментира в ефира на bTV Radio Георг Георгиев. Той е водач на листата на ГЕРБ-СДС в Перник, депутат в няколко парламента и бивш заместник-министър на външните работи.

“Не знам от къде ги озари колегите тази идея. Истината е, че не може такъв вариант на правителство да бъде работещ. Не само защото в годините се убедихме в това, спомняте си – правителството на Орешарски беше подобно, макар че тогава никога Пламен Орешарски не е претендирал да е равно отдалечен или непартиен, но не беше лидерът на партията. Лидерът на партията беше друг. Това пораждаше съмнения кого слуша и каква е субординацията в правителството. Втори път – нашето експертно правителство, което предложихме само преди няколко години, начело с г-н Габровски, тогава не срещна отново одобрението на колегите, отново с мотиви, близки до тези, които излагаме в момента. Сега вече те минаха на тази вълна с непартийния и равно отдалечен. Какво означава това и коя е тази фигура? Ние много искаме и сме любопитни едно име да бъде назовано. Кой е този човек, който не поражда никакви съмнения, няма утре да стане веднага обект на нападки, на атаки, че се подчинява на една или друга централа, че един или друг партиен лидер по някакъв начин го контролира. Кой ще бъде този човек, с който те ще се съгласят, че е безспорен авторитет и от позицията на такъв ще упражнява функциите на министър-председател. Това в момента за съжаление е едно поредно политическо театро, което се разиграва, за да могат утре да обяснят защо отново биха тласнали държавата към нови избори, не включвайки се в подкрепата си към един редовен кабинет, какъвто смятам реално, че има потенциал да се състави в рамките на 51-вото Народно събрание, ако обаче политическите сили в него проявят зрялост.”, посочи Георг Георгиев.

„Отношенията на ГЕРБ с всяка една политическа сила, парламентарно представена, са такива, каквито отиват на цивилизована системна партия. Ние сме работили с ДПС и в предишното Народно събрание, така, както го правеха и колегите от ПП-ДБ, цяла Конституция променихме заедно трите политически формации. Така че в момента да се поставят отново някакви плашила, които да се ползват за ултиматуми пред партиите, според мен е абсолютно несъстоятелно, най-малкото защото подписите на Кирил Петков, Асен Василев, Николай Денков и всички ръководни фигури в тази голяма и пъстра коалиция, която представлява ПП, стоят редом до тези и на г-н Пеевски, и наг-н Борисов, и на всички, които сме подкрепяли конкретните политики, които са се състояли в 50-тото и в 49-тото Народно събрание. Така че нека колегите да не се опитват в момента да се заиграват, защото ГЕРБ от позицията на първа политическа сила е единствената партия, която може да бъде мандатоносител и която има силата около нея да се сформира някакво стабилно мнозинство.“, обясни Георгиев на въпрос какви ще бъдат отношенията им с ДПС-Ново начало, след като от ПП-ДБ отбелязаха, че за тях би била пречка близост на ГЕРБ с формацията на Делян Пеевски.

По отношение на компромисите, които са готови да направят, за да има кабинет, Георгиев каза: „Ние във времето направихме много реверанси и по всеки един възможен начин смятам, че сме убедили българските граждани за това, че сме готови на компромиси в името на държавата и на някакъв градеж. Защото онова, което иначе се предлага е да продължим по спиралата надолу и всеки пък, когато си казваме – няма как да стане по-лошо, то се оказва, че може. Така че това, което ние сме способни да направим като отстъпление и г-н Борисов което направи – да не се кандидатира той самият за министър-председател, макар че това е най-логичният нормален демократичен принцип, възприет навсякъде в света - лидерът на партията, която печели изборите да бъде премиер. Г-н Борисов преодоля в себе си това нещо и направи стъпка към колегите, за да може да утоли някакви тесни властови амбиции, защото с кабинета Габриел-Денков това беше тяхната цел. Те да узурпират, всичко да вземат, всички позиции, всички министерски кресла, та накрая и едното, с което ние разполагахме в лицето на г-жа Мария Габриел като външен министър, и него искаха да го вземат. Така че - ние, надявам се, сме показали, че не се вълнуваме от властта като такава. Нас ни интересува това България да има редовен кабинет, излъчен по принципите на демокрацията, от едно функциониращо мнозинство в Народното събрание, което няма да се събере само, за да даде мандат, но и утре ще може да взема важните за държавата законодателни решения. Защото ако някой смята, че само МС или само Народното събрание могат да бъдат упражняващите управлението, то това не е вярно. Правителството като политологичен конструкт е комбинацията между кабинет и парламентарно мнозинство. Нито едно от двете не ми могло да функционира самосиндикално или без другото. Така че – ние ако искаме една нормална и работеща държава, трябва да си дадем сметка, че се нуждаем от стабилно, вече стана нарицателно - наистина евроатлантическо мнозинство, държава, която ясно да стои на краката си в организациите, в които е поела ангажимент информирано да бъде – НАТО и ЕС, и едно правителство, което да изпълнява програмата на това мнозинство. Оттам нататък всичко останало са някакви фантасмагории, които рано или късно ще се провалят.“

За единствената кандидатура за поста главен прокурор – тази на Борислав Сарафов и дали този ВСС има легитимността да избира нов главен прокурор, Георгиев обясни: „Нашата позиция съвпада с позицията на КС, който в свое тълкувателно решение от 2022г. казва, че независимо от изтеклия мандат, органът е в абсолютното право да изпълнява своите задължения и изменените му по Конституция правомощия. Така че в този смисъл, ВСС е в състояние да направи номинация и да движи процедурата. Оттам нататък това, което не се харесва на политическите партии, които коментират номинацията и евентуално предстоящия избор, мога да им кажа, че доколкото ми е известно, януари месец ВСС трябва да гласува. Ние имаме достатъчно време до януари месец след изборите на 27 октомври, в които можем да попълним парламентарната квота на ВСС. Оттам нататък вече всичко останало ще бъдат едни празни приказки, и просто пожелателни говорения тип – Ники трябва да пътува. Тук се получава същото – не знаем кой трябва да е главният прокурор, но не трябва да е този, който на нас не ни харесва. Добре, има варианти парламентът да действа, могат да се направят изборите на парламентарната квота на ВСС, ако са искрени тези колеги, които така гласовито коментират направената вече номинация, да го покажат с действията си.“

