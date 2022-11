“Инцидентът в Полша нямаше да бъде факт, ако не бяха агресивните действия от Русия и войната, която тя води срещу Украйна” Това каза в ефира на bTV Radio депутатът от ГЕРБ и бивш заместник-министър на външните работи Георг Георгиев. ”С тъга можем да заявим, че това са косвените жертви и последиците, които са предизвикани от агресията на Руската федерация срещу Украйна. За съжаление в тази толкова напрегната международна геополитическа обстановка отново има политически партии в държавата, които се заиграват с тази тема. Колкото повече разклащаме доверието на обществото в необходимостта българската армия да бъде сигурна и добре подготвена, толкова повече караме хората да се съмняват дали ние действително имаме тези способности, за които коментираме. А ние, за да ги имаме трябва да инвестираме в тях. Не бива на везната да се поставя темата пенсии или инвестиция в отбраната. Двете трябва да вървят заедно”, допълни още той. Цялото интервю пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.

