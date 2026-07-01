„В голяма степен бюджетът е бюджет на реалността, доколкото така или иначе е минала голяма част от годината и голяма част от разходите вече са направени, голяма част от бюджетният дефицит вече е отчетен. Ние следим от началото на годината, от първите месеци, от февруари, когато започнаха да се появяват данни за бюджета, че траекторията на развитие не е добра и за съжаление всеки следващ месец все по-зле ставаха нещата. Последните данни, които имаме към месец май, бюджетният дефицит е 2,5 милиарда евро, което е 2% от БВП, и двата показателя се рекордни за последните да кажем 25 години след хиперинфлацията. Преди това имаше и по-лоши години, но не искаме да се връщаме към тях. За последните десетилетия това е много негативно развитие и то започна още от началото на годината. Много от разходите и дефицитите вече са реализирани и няма връщане назад. Тоест бюджетът реално ще трябва да ги констатира, че вече са се случили, няма как да ги върне обратно. От друга страна това, което днес изнесе МФ е, че и за следващите месеци голяма част от разходите вече са направени, вече са сключени договори или вече са изпълнени тези договори и трябва да се плати. В този смисъл и в бъдеще за съжаление свободата на действие не е много висока. Да кажем разходите за изборите в началото на годината – парламентарните, и за президентските в края на годината трябва да се случат, разходите за ремонти на пътища вече са направени и трябва да се плати, и т.н. Тоест в много случаи правителството е с вързани ръце, няма как да върне назад времето и изпълнението на проекти, които вече са се случили. И досега траекторията на бюджета не е добра и следващите месеци няма да е много по-добра, защото много от задълженията вече са дължими. Не става въпрос за нови проекти, а най-вече за плащане на такива, които вече са се случили. В този смисъл да, бюджетът е лош от гледна точка на големия дефицит и от гледна точка на това, че не може много да се направи, защото много от проблемите вече са се случили.“ Това коментира Георги Ангелов, старши икономист в Институт „Отворено общество“ по повод приетия от кабинета проектобюджет за тази година с дефицит от 5,7%.

„Бих казал, че бюджетът дори не се опитва да бъде амбициозен, защото заявката на управляващите е, че реформите ще бъдат в бюджета за догодина, този бюджет по-скоро довършва това, което се е случило от началото на годината, отколкото да се опитва да започне нещо. Може би тук е разковничето, че с повече амбиция можеше да се случат някакви реформи с този бюджет, които няма да дадат резултат толкова тази година, колкото следващите години ще му е по-лесно на правителството. Ако направи реформите сега, следващите години по-бързо ще падне дефицитът и няма да има такива проблеми и занапред.“, коментира още Георги Ангелов.

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