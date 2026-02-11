„По случая Петрохан изразяваме съболезнования към близките на загиналите и следим, както цялото общество с особено внимание този казус, тъй като той касае най-тежкото посегателство над дете, а именно убийството на 15-годишен младеж. Очакваме констатациите на разследващите органи, за да излезем с ясна позиция, но във връзка с тези данни, изнесени от Министерството на образованието, този казус буди сериозна тревога. Изглежда, че детето е било оставено без родителски надзор, че е нарушавано системно правото му на образование, че няма намеса на отдел „Закрила на детето“ при Дирекция „Социално подпомагане“, която е териториално компетентна. Ние от Национална мрежа за децата не спираме да обръщаме внимание, че различните системи – тази на образование, на закрила, на социални услуги, често пъти не си говорят, не работят координирано по отделни казуси, свързани с дете в риск, а това е било по данните, които чувам именно казус на дете в риск. Нека кажем, че в отделите за закрила на детето в 6 области в страната един социален работник работи едновременно по над 100 случая на деца в риск, това е една от причините за ниското качество на работа по тези казуси. Тук има отговорност както на родителското тяло, на директора на училището и педагогическия персонал, където е учило, на системата на закрила, включително Държавна агенция за закрила на детето, на Регионално управление на образованието, което следва да извършва супервизия и контрол, на общото послание е, че трябва диалог и синхрон на тези институции. Законът за закрила на детето изисква когато едно дете е в риск, а неминуемо по легалната дефиниция, когато едно дете има риск да отпадне от училище, то е в риск, институциите следва да сформират общ координационен механизъм, по който да работят заедно, докато отстранят съвместно риска. В този случай ето, че отново координационният механизъм се е провалил.“ Това коментира пред bTV Radio Георги Еленков от Националната мрежа за децата, по повод информацията от Министерството на образованието, че 15-годишното момче, което е една от жертвите, не е посещавало училище от 5 януари. Отсъствията му обаче са били нанесени месец по-късно – на 3 февруари, когато тинейджърът вече е в неизвестност. Има данни и за други периоди на дълги отсъствия.

