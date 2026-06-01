“Употребата на психоактивни вещества сред децата е свързана и с психичното благополучие, с емоционалното развитие на децата, със социалната им среда, с достъпа до ранна и интегрирана подкрепа, и до социални услуги, така че много въпроси се засягат тук. Ние в нашия мониторингов доклад „Бележник“ ежегодно адресираме тази огромна криза със зависимостите сред децата към психоактивни вещества, като включително публикуваме в доклада подробни статистики, от които е видно, че средно годишно около 400 български деца попадат в болница поради остра интоксикация, свързана с употребата на психоактивни вещества и действително и ние получаваме сигнали за това, че наркотични вещества се продават под външно безобидна форма на желирани бонбони, на близалки, доставят се безпрепятствено на адрес, децата ги комбинират по няколко наведнъж, халюциногени се комбинират с амфетамини, метамфетамини, марихуана и т.н. И това, което и ние наблюдаваме e, че кризата на зависимостите към психоактивни вещества се задълбочава. От една страна трябва да влезе в роля МВР, правоохранителните органи, митническите служби, включително в сътрудничество с чуждестранни органи, че да се пресекат наркоканалите, впоследствие да се подведат тези лица под наказателна отговорност, да има ефективни осъдителни присъди, но това, което ние можем да препоръчаме като граждански алианс, ангажиран с темата, са две групи решения. На първо място информираност и превенция. Информиране за вредите от тези субстанции, за опасностите онлайн и каналите, през които се пласират тези вещества, и тук и родителите, и учителите имат активна роля. В училище е нужно според нас активно да има здравно образование, което да включва темите за зависимостите – към тютюн, алкохол, райски газ, хазартна зависимост, темите за психичното здраве, приоритет следва да е преподаването на дигитална грамотност, така че децата да са информирани за опасностите в дигитална среда. И тук правя отпратка към безплатните ресурси на националния център за безопасен интернет – те са насочени и към деца, и към родители. Втората група решения касае това да има здравна и психологическа грижа към деца, които вече са жертва на психоактивни вещества. В България съществува огромна празнота – децата с подобни проблеми се оказват извън обхвата и на здравната, и на социалната система.” Това коментира в ефира на bTV Radio Георги Еленков от Националната мрежа за децата, по повод лесния онлайн достъп на децата до опасни вещества и трагичния инцидент в Благоевград. Той посочи също, че в 52-я парламент за първи път през 21 век няма специална комисия за децата:

„В контекста на днешния ден нека кажа, че на 1 юни често говорим за децата с усмивки, с празнични послания, но истинската грижа за децата се измерва в това дали държавата успява 365 дни в годината да подкрепя децата, да подкрепя семействата и системите около тях и ние от Националната мрежа за децата продължаваме да настояваме, че политиките за децата и семействата не могат да бъдат периферна тема, не могат да бъдат пришити към някой друг кръг от обществени отношения и нормативни въпроси, те трябва да се превърнат в национален приоритет. Затова действително със съжаление проследихме приемането на новия правилник за организацията и дейността на Народното събрание, за първи път в 21 век в българския парламент няма да има постоянна комисия, ангажирана приоритетно със закони и политики за децата специално. Слушателите могат да проследят сайта на Народното събрание и в архивната страница да проследят структурата на всяко едно Народно събрание от 39-тото през 2001-ва година насетне, и да видят, че винаги е имало постоянна ресорна комисия, ангажирана приоритетно с политиките за децата. За първи път обаче тази комисия бе зачеркната от правилника на Народното събрание, бяха механично прехвърлени тези ресори към Комисията по демографската и социалната политика, и това идва в момент, в който България продължава да отчита критично ниски резултати в сфери като детското и майчиното здраве, закрилата от насилие, образованието, семейната подкрепа, така че ние настояваме за това да има координация, да има последователна политическа отговорност и дългосрочно планиране, що се касае до детските и семейните политики и настояваме Народното събрание да приеме решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на парламента, така че отново да се възстанови Комисията за децата. Защото държава, която премахва децата дори формално от структурата на парламентарните си органи, трудно може да каже, че ги е поставила в центъра на своето законодателство и политики.“

