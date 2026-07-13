„Днешното изявление на г-жа Урсула фон дер Лайен всъщност върви в една по-различна посока от начина, по който протича българският дебат. Европейската комисия говори не просто за забрана, а представеният днес експертен доклад препоръчва един поетапен възрастово съобразен достъп до социалните мрежи, който е съчетан със задължение платформите да доказват, че са безопасни за децата по дизайн. Тоест фокусът се измества от това как да спрем децата и да наложим една строга забрана към това как да окажем натиск на платформите с общоевропейски усилия и как по този начин да направим цифровата среда по-безопасна за децата. И в тази връзка според мен е желателно да има общоевропейска рамка категорично, именно затова актът за цифровите услуги на Европейския съюз вече създаде единни европейски задължения за платформите. Комисията разработва общоевропейско решение за удостоверяване на възрастта, това са важни стъпки, защото проблемът е реален, все по-сериозен и изисква решителна намеса, както на държавно, така и на европейско равнище. Хармонизацията категорично е правилната посока и нека кажем обаче, че добре ,ще хармонизираме тези правила на европейско равнище, но подобни решения трябва да бъдат основани на доказателства, да зачитат правата на децата, неприкосновеността на личния живот, да вървят ръка за ръка с инвестиции в дигитално-медийна грамотност и на национално, и на европейско равнище, с програми за социално-емоционално учене. Само единна възрастова граница в съюза няма да бъде достатъчна категорично.“ Това коментира в предаването „Важното, казано на глас“ Георги Еленков, директор "Политики за децата" и координатор на Мрежата за правна помощ към Национална мрежа за децата. Поводът е днешното изявление на председателя на Европейската комисия, че след края на лятото ще бъде представено законодателно предложение за достъпа на децата до социалните мрежи и данните от проучването на "Евробарометър", че гражданите в Евросъюза са изключително загрижени за опасностите пред децата в интернет.

Целия разговор за предложените законодателни промени у нас, можете да чуете на следващия звуков файл.