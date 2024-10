“България е в режим на свободно падане близо 4 години” Това каза в ефира на bTV Radio Георги Георгиев - водач на листа от ГЕРБ. “Имаме спешни ангажименти по отношение на Плана за възстановяване. Не мисля, че някой български гражданин ще приеме за редно едва 6% от 15 млрд. лв., които се полагат на България заедно със собственото ни финансиране за възстановяване на икономиката ни, инфраструктурата, училищата, на целия публичен сектор след Ковид да бъдат изгубени. Имаме изключително важни предизвикателства пред нас като нация”, допълни той.

Цялото интервю с Георги Георгиев може да чуете в прикачения звуков файл.