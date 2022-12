„Политическият проблем е донякъде в това, че са хвърлени много думи, след които няма как да отстъпиш назад и да кажеш – добре, дайте да се примирим. Ти вече си хвърлил тези думи като мини пред теб. Ние сме минирали полето на разговор с думите и с агресията, която сме оставили там“, заяви писателят Георги Господинов в интервю за bTV Radio пред водещата Надежда Василева.

„Ние се приемаме повече като аватари един друг, отколкото като реални човешки същества. Думите спряха да значат това, което са значили векове наред. Свикнахме, че е много лесно да хвърлиш думи срещу някой друг, да го унижиш, да го убиеш, все едно си в социална мрежа и срещу теб стои аватар, а не човек с реално тяло. Думите имат реално въздействие и ние мисля, че ще започнем да го усещаме“, каза още Георги Господинов и отбеляза какво ни връща назад :

„Това, което ни връща назад е, че ние спряхме да си говорим преди няколко години. Спряхме да си говорим на всяко ниво. И в обществото, и между отделните хора, и между партиите“.

„Когато неизговореното минало вампирясва, всъщност се връща. Национализмът, войните – те се хранят с неизговорено минало, с нерефлексирано минало. От там пият кръв.“, посочи писателят по повод войната в Украйна.

Според Господинов, „Ако тази година бъде написана на книга, никой няма да й повярва, и ще каже, че това е много измислено, не може така да се случва“.

Никой не печели от тази битка от последните седмици на хартията срещу машинното гласуване, смята още писателят.

„Разбира се, всяко връщане, понеже пиша романи за връщането назад, хартията е едно такова връщане назад, абсолютно необосновано, и всъщност този спор – хартия или машини, отговорът е някъде другаде. Отговорът е – дайте да гласуваме, както гласува цивилизованият свят – по поща, електронно. Вместо да вървим нататък, ние се връщаме назад. Това не върши работа на никой!“, посочи още Георги Господинов. Той допълни и това, което не трябва да забравяме: „ Че сме човеци – най-напред и преди всичко. И след това вече леви, десни, център, принадлежащи или непринадлежащи на парии, националисти, патриоти, турци, българи и така нататък“.

Какво би било заглавието на тази година - цялото интервю пред bTV Radio за водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл.