БСП ще сезира главния прокурор заради евентуално подготвяна подмяна на вота. Така левицата реагира след оставката на заместник-министъра на електронното управление Благовест Кирилов. Георги Гьоков коментира в интервю за bTV Radio, че се опасяват от възможно манипулиране на резултатите на партиите.

„Познавам Благовест Кирилов като колега-народен представител в 47-то Народно събрание. Познавам го като принципен човек и когато днес научих за оставката му и за мотивите, с които я направи, включително че липсва прозрачност при някои назначения там, и съм сигурен, че той е постъпил принципно и това, което говори е истината. А той твърди, че Бордът на директорите на „Информационно обслужване“, което се занимава с отчитането на изборните резултати, не е съставен според резултатите от конкурса, а според предпочитанията на някой. Кой е този някой, всички могат да имат представа и това, че той не приема това назначение се съмнявам, че при тази липса на прозрачност на тези процеси по назначенията ще доведе до последствия, които ще оставят съмнения в нормалното протичане на предстоящите избори и дори риск от манипулация на изборите. Този сигнал, който дава с оставката си Кирилов, е тревожен и на мен лично ми намирисва на подготовка за манипулация на резултатите от изборите. Например засилване на резултатите на „правилните“ партии, смъкване надолу на резултата на „неправилните“. От БСП сигнализирахме преди седмица за недопустима намеса на служебното правителство в изборите чрез изявления на отделни негови членове, които правят негативни внушения за състоянието, за ролята, за бъдещето, за политиките на БСП. Ще възразяваме и ще подаваме сигнали срещу всякакви опити за вмешателство в изборите. Ще очакваме адекватни реакции от отговорните институции, включително и от прокуратурата. Очаквам и от всички партии и неправителствени организации да се обединим всички в непримиримост към опитите за манипулации на изборите, за да гарантираме честни избори. Затова БСП възнамеряваме да сезираме главния прокурор за готвена намеса в изборите. Няма нищо лошо в тези сигнали, защото по всякакъв начин трябва да върнем доверието на българите в изборния процес, и това, че те което са направили, давайки гласовете си, е истинското, което излиза на повърхността след изборите. Така че – това е позицията на БСП в случая“, посочи Георги Гьоков.

Той не очаква напрежението в БСП с напусналите и изключените членове на партията да се отрази пряко на резултата й на вота, но посочи, че негативните внушения могат да навредят на представянето на социалистите.

„На първо място стои въпросът тези, които бяха изключени и тези ,които напуснаха БСП леви хора ли са, социалисти ли са, или са само партийни членове, попаднали в БСП заради лични интереси. Отговорът е много ясен. На второ място – това хора, които са работили всеотдайно за БСП ли са, или са работили само тогава, когато те са на първа линия – когато избират тях или се касае за личните им интереси – и тук отговорът е ясен. Напускайки БСП, тези хора не напускат постовете ,които са заели с подкрепата на БСП. Напускат хора, които никога не са работили за БСП през последните 4 години, а напротив – срещу БСП. Това налага извода, че едва ли тяхното напускане ще се отрази фатално на подготовката на БСП за предстоящите избори, но няма как да не забележим, че проблем има. По всякакъв начин, включително и чрез медиите се правят внушения, че едва ли не БСП е пред някакъв апокалипсис и се случва някакво масово напускане на партията. БСП следва последователно левите си политики и не отстъпва от тях и всички леви хора го виждат, и няма да се нанесе толкова голяма вреда на БСП от тези напускания и изключвания, но за съжаление масовите внушения могат да навредят на представянето на БСП, а не самото напускане“, коментира още Георги Гьоков.

