“Аз очаквам някои от парламентарните групи да отстъпят от позициите си, като например износът на оръжие за Украйна или преразглеждането на Изборния кодекс. Това са приоритети, които сигурно са много важни за тях, но не са приоритет за живота на българите във време на криза’ Това коментира в ефира на bTV Radio Георги Гьоков - бивш социален министър и депутат от БСП.

“БСП ще направи всичко с парламентарни и извънпарламентарни средства да съставим правителство. Според мен то ще бъде с не много дълъг живот, но ситуацията го изисква. Би било добре поне до местните избори да има редовно правителство. Но не на всяка цена. Утре на Националния съвет ще решим дали да водим преговори с всички парламентарно представени групи”, допълни той.

“Нашият председател на Националния съвет още при връчването на мандата даде анонс, че ние ще проведем първоначални разговори с всички парламентарни групи, а след това преговорите за съставяне на правителство - може би на Националния съвет на БСП ще си преповтори решенията от преди, че няма да участваме в правителство с ГЕРБ, ДПС и Възраждане”, каза още Гьоков.

Цялото интервю на Георги Гьоков пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.