“Въпреки усилията за преговори и компромиси към момента политическата ситуация в България остава сложна” Това каза в ефира на bTV Radio депутатът от БСП Георги Гьоков. “БСП участва съвсем честно, откровено и отговорно в разговори за съставяне на правителство. След 12 години битки с модела “ГЕРБ” няма как да ни е лесно да влезем в такива разговори, но въпреки това положихме всички усилия, за да се осигури стабилност на България, за съжаление не срещнахме разбиране”, допълни той.

Цялото интервю може да чуете в прикачения звуков файл.