"Много се спекулира с тези въпроси кой с кого ще прави коалиция в следващия парламент – например говори се за евентуална следизборна коалиция между ГЕРБ, БСП и ДПС – това е чиста спекулация и е опорна точка на някои политически сили, за да се компрометира БСП на предстоящите избори в очите на твърдото си ядро от избиратели. Категорично заявявам, че няма водени разговори в тази посока, дори няма такива нагласи – нито в ръководството на БСП, нито в самата партия ,така че това са предизборни спекулации". Така депутатът от БСП Георги Гьоков, който е и председател на Комисията по труда и социалната политика в НС, коментира тезите за общи действия с други формации след изборите. И допълни:

"За да има стабилно управление, ще трябва да има разговори, диалог, компромиси, и мисля, че всеки, който иска да работи за България, да управлява, ще му се налага да разговаря с БСП".

По отношение на разговорите за коалиция между ПП и ДБ за изборите, и изключването на БСП от потенциалните партньори след вота, Гьоков коментира: „За Продължаваме промяната и ДБ – много амбициозни цели да са първа политическа сила. Аз мисля, че който и да е първа политическа сила на следващите предсрочни парламентарни избори, ще му се наложи да разговаря с останалите партии. Може би има една максима – да я спомена – в политиката никога не казвай никога. Разбира се, разговорите, които ще се водят с БСП след парламентарните избори ще водят до компромиси, но никога тези компромиси няма да бъдат безпринципни и никога няма да отстъпим от нашите традиционни политики."

Георги Гьоков посочи и на какво се надява левицата на предсрочния вот: "Очакванията ми и на БСП за предстоящите парламентарни избори е да се представим по-добре, тоест да вдигнем резултата. Наясно сме, че това не е лесна задача в този политически хаос, който се разрази в последните години, но аз съм оптимист. Излязохме от последното редовно правителство с неоспорими резултати в социалната сфера, в икономиката, в земеделието, в туризма. Всички министерства, които бяха в обхвата на БСП няма от какво да се срамуват от постиженията, напротив – можем да се гордеем с това, което свършихме. Например в социалната сфера със всички политики на БСП, които успяхме да реализираме в труден момент на криза. Всички партии от четворната коалиция се опитваха да си присвоят успехите в социалната сфера на предишните извънредни парламентарни избори. В 48-то НС ПГ на БСП беше най-отговорната, най-диалогичната и конструктивната, това го потвърди президентът при връчване на третия мандат на БСП. Това ме кара да бъда оптимист за представянето на БСП на предстоящите избори."

По отношение на работата на този парламент, депутатът заяви: "Това Народно събрание работи много, постоянните комисии също, извънредни заседания, много работа, но ако мога така да се изразя, както се изразяват българите – всичката пара в свирката! Какво не успя да свърши това НС – например не прие бюджета за 2023 година. Разбира се, тук не може изцяло да се вини Народното събрание, по-скоро вина за това има служебният кабинет, който последните дни заговори, че трудно ще бъде нататък без бюджет, успя да приеме неконсенсусни законопроекти като военната помощ за Украйна, закупуването на F16, решенията в атомната енергетика, които насочват към една фирма – Уестингхаус. Не успя да приеме и така наречената съдебна реформа, която се изразяваше в промени в НПК и в Закона за съдебната власт. Не мисля, че нямаше воля, просто нямаше единогласие и еднопосочност в предложенията. Прави впечатление, че МС внесе предложенията за промени в НПК на 30 декември мисля, че беше, има и предложения от Демократична България, Възраждане и Продължаваме промяната – те са по-скоро за Закона за съдебната власт. Процедурата, по която трябва да мине едно законодателно решение е ясна на всички, тя не е забавена, а е спазвана във всичките си части, дори на ръба на правилника за дейността на НС, но становищата на всички институции по тези законопроекти, и на МС, и на колегите от другите парламентарни групи, бяха все отрицателни. БСП, парламентарната група в зала подкрепи всички законопроекти ,свързани със съдебната власт, въпреки че част от предложенията са на границата на Конституцията. Особено тези на МС и на Демократична България. Днес правната комисия е обединила законопроектите, но е несериозно в оставащите 2 дни да се очаква, че те могат да бъдат разгледани, да се получат предложения за второ четене и да мине това второ гласуване през парламента. Така че това ще бъде проблем и ще остане за следващото НС, когато се надявам да има по-голям консенсус и последователност в проектите, за да може да се поздравим най-накрая с тази прословута съдебна реформа, която всички чакат. Съдебната реформа е едно от знамената на Демократична България и на Продължаваме промяната. Аз подозирам, че ако те искаха тези законопроекти да минат и тази реформа да се осъществи, щяха да действат по-агресивно, но не видях такова нещо у тях и си мисля ,че това може да бъде отново знаме и предложение по време на изборите."

Не стои въпросът за смята на ръководството на БСП, а вътрешнопартийният дебат се изнася в медиите. Така Гьоков коментира думите на бившия лидер на ПЕС Сергей Станишев, че ще работи за смяна на ръководството. Гьоков посочи, че мандатът на Корнелия Нинова като лидер на БСП изтича през 2024-та година.

