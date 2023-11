„Според мен има 2 риска – недостиг на дизел, тъй като в региона няма достатъчно дизел и вторият е скок на цените. Това ,което е положително за нас като потребители е, че сме в зимния сезон, когато потреблението е приблизително с една трета по-ниско от летния и това би ни помогнало да няма недостиг на горива евентуално. Но няма да ни помогне за цените. Цените ще тръгнат нагоре. С колко – това зависи от много неща, включително от къде ще дойде внос допълнителен, дали Лукойл ще продължи да преработва резервите си ,които има в складове тук, докато ги приключи или пък ще предприеме някаква друга тактика, но мисля, че могат да нараснат – в момента е 2,80 приблизително дизелът, спокойно може да стигне до 4 лева. Никой не може да ви каже, това е малко гледане в тавана, но рискът е голям. И всеки, който казва, че няма никакъв риск ви лъже, защото никой не знае.“ Това каза в интервю за bTV Radio бившият заместник-министър на финансите Георги Кадиев по повод решението вносът на суров руски петрол да отпадне окончателно от 1 март. Преди това първата стъпка, за която се договориха управляващите е от 1 януари да спрат квотите за износ към Украйна и други страни извън Евросъюза на нефтопродукти, преработени от руски петрол.

„Поведението на правителството е абсолютно нелогично, защото те правят втората крачка преди първата. Нормалното е първо да забраниш вноса на петрол, след това да дадеш известен период от време произведените от този петрол продукти да бъдат продадени или изнесени. Ние забраняваме износа от 1 януари, което на практика означава, че забраняваме и вноса от 1 януари, защото те няма къде да го реализират. Българският пазар не е достатъчно голям да поеме такива количества.“, посочи още Георги Кадиев.

