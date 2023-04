След решението на Управителният съвет на БНБ да бъдат увеличени минималните задължителни резерви на банките, не се очаква рязко показване на лихвите. Това прогнозира в интервю за bTV Radio Георги Канайков, кредитен консултант от един от водещите кредитни посредници в България.

„Очакван ход, поне от нас, е повишението на тези минимални резерви по депозитите, най-вече като един от най-често срещаните лостове при борба с инфлацията. Как ще повлияе това – по настоящем депозитната маса в България е доста голяма и всички български банки са свръх ликвидни, по тази причина не очакваме резки движения нагоре на лихвите по кредитите, предвид това увеличение на минималните резерви по депозитите. Факт е също, че това увеличение на минималните резерви по депозитите ще изтегли около 4 милиарда лева средства от обращение, но така се бори инфлация“, посочи Георги Канайков.

„Видно назад в последните 6 месеца, банките в България, с много малки стъпки, за да не уплашат клиентите си – кредитоискателите най-често, правят повишение на лихвите си по кредитите. Очакваме тези много бавни повишения да се запазят, но нищо драматично повишаващо се не очакваме да се случи. Нормално е, част от борбата с високата инфлация, която е обусловена и от централните трезори в лицето например на Европейската централна банка“, каза още кредитният консултант.

Георги Канайков даде пример с колко би се увеличила вноската по кредит при повишаване на лихвите с 1% или с 2%: „Например при кредит 150 000 лева със срок на погасяване 20 години и лихва 2,6%, месечната вноска ще бъде около 800 лева. Ако същата тази лихва се повиши в бъдеще с 1%, и стане 3,6%, то вноската ще стане около 880 лева. Ако се повиши с 2 % и стане 4,6% лихвата, то вноската ще се повиши на 960 лева“.

