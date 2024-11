„Според нас сегментът е доста инерционен, така че няма как мерките да дадат още в първия месец от прилагането си очаквания резултат. И по тази причина, а и защото сме в последното тримесечие на календарната 2024-та година, винаги последното тримесечие на дадена година е най-силното при ипотечното кредитиране, това са причините все още да не виждаме действието на мерките, въведени от 1 октомври от БНБ.“ Това коментира в интервю за bTV Radio Георги Канайков, кредитен консултант от един от водещите кредитни посредници в България. По данни на БНБ, жилищните кредити отбелязаха рекордно нарастване към края на октомври, на фона на органиченията, които бяха въведени от началото на миналия месец, според които размерът на заема трябва да е до 85% от стойността на имота, срокът за изплащането да е до 30 години, а месечната вноска – до 50% от дохода на получателя на кредита.

„Смятам, че още в края на ноември, а още по-ясно в края на декември 2024-та, когато излязат данните в началото на 2025-та ще се видят реалните ефекти от въведените от БНБ мерки. Те бяха въведени именно с цел да поохладят малко апетита за ипотечни кредити на кредитоискателите. Категорично ще повлияят на част от тях.“, обясни Георги Канайков.

Той посочи, че в момента хората търсят повече жилища за задоволяване на жилищните нужди, поради разрастване на семейството или друга причина, отколкото с инвестиционна цел.

„Дали размерът на самоучастието се е увеличил в последните месеци - да, все повече хора се обръщат към нас за консултация за кредит, който е в по-малко процентно изражение спрямо пазарната оценка на имота.“, каза още Канайков.

Цялото интервю с Георги Канайков можете да чуете на звуковия файл.