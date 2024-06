Инфлуенсъри от различни държави спечелиха повече гласове от някои политици вота за Европейски парламент. В Кипър 24-годишен инфлуенсър - Фидиас Панайоту, е третата политическа сила на евровота. Има над 2 милиона и половина последователи в социалните мрежи, а даже признава, че никога през живота си не е гласувал. В Хърватия 26-годишна гримьорка и експерт по винтидж мода печели 4.6% на изборите. В Испания антисистемен инфлуенсър печели над 800 хиляди гласа. Как посланията в TikTok и социалните мрежи печелят гласове на вота, коментира в ефира на bTV Radio Георги Караманев, журналист, програмист и създател на сайта Дигитални истории.

“Ето че се оказва, че те се явяват много интересно и удобно решение, но всичко започна от начина, по който днес се снабдяваме с информация. Разбира се, това вече не се случва само с традиционните медии, а много повече онлайн, особено ако заговорим за по-младите, онези, които сме свикнали да мислим, че не се вълнуват чак толкова от политика. Поколението Z вече намира своите герои. И това се случва по много интересен начин. Примерът от Кипър е толкова показателен, един от само шестимата евродепутати от тази държава, инфлуенсър, който е известен с това, че голямата му мечта беше да прегърне Илън Мъск, и го прегърна. Това не знам дали ще му помогне като депутат в Европейския парламент, но всички тези примери са знак, че нещата се променят, че постепенно новите форми на комуникация и новите герои, които сами си създаваме онлайн, влизат и в света на политиката, което можеше да се очаква и може да става все по-сериозно и все по-често срещано.”, посочи Георги Караманев.

По отношение на ситуацията в България, влизането на партия Величие в парламента и опита на политици да използват социалните мрежи в кампанията, Караманев коментира: “В България все още не сме видели класически тази форма – инфлуенсър да влезе в политиката и да постигне някакъв голям успех. И основната причина е, че политиката не се смята за особено престижно занимание. А и ако се вгледаме в нашите инфлуенсъри, сравнително рядко там политиката е водеща област. Дори да има такива примери, те по-скоро продължиха в медийна посока. Според мен нашите партии в момента са доста неубедителни в социалните мрежи, поне аз не съм забелязал нещо впечатляващо, което да направи голяма разлика, а мисля, че там има много сериозна перспектива, доколкото голяма част от живота ни днес се случва в социалните мрежи. Ние там се информираме за случващото се, там водим активния граждански диалог много повече, отколкото го водим на живо, и всичко това се случва в контекста на едно време, в което броят на гласувалите намалява все повече, а младите гласуващи са все по-малко, все по-трудно е да предизвикат политиците и партиите някакво вълнение, някакъв ентусиазъм, някакъв оптимизъм. Социалните мрежи са перспективна форма, която няма как да не се развие в тази посока. Днес не е случайно, че най-влиятелните инфлуенсъри стигат до стотици милиони гледания, което най-големите световни медии не могат да постигнат. При което те стигат до хора, които ги харесват, трупат популярност и съвсем логичното развитие е това да продължи и в политиката. Ще ми е много интересно как ще се развива това, особено ако добавим и изкуствения интелект, който на тези избори не се появи с пълната си сила като оръжие на убеждението или на фалшификацията дори. Това са две направления, които тепърва ще виждаме с много голяма сила. “

“Ясно е, че по-опростените послания са тези, които са успешни в TikTok. Това е част от големите дигитални промени, които ни носи времето. Все по-малката възможност за съсредоточаване, все по-трудните възможности да водим нормален диалог. И още един голям проблем, за който всички си даваме сметка, но не правим достатъчно – и това е балонът на филтрите. Ние се заобикаляме с хора, които мислят като нас, или хора, които мислят по обратния начин и след това се изненадваме защо пък всички не гласуват за нашата партия, която уж е толкова харесвана около нас. От тук политическият диалог се променя и това според мен е една от големите причини да имаме толкова ниско доверие в демократичния процес, толкова разпокъсани гласувания, за първи път в Америка да се изправят един срещу друг в такъв динамичен период двама души на толкова сериозна възраст. Много сериозни промени къкрят в начина, по който технологиите променят живота ни, и що се отнася до политиката. Инфлуенсърите в политиката са нещо, за което трябва да се подготвим според мен.”, каза още Георги Караманев.

