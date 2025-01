„Не случайно тези промени за момента ще бъдат въведени само в Щатите. Днес едни от най-известните партньори за България, които отговаряха за проверката на фактите, се похвалиха, че за още една година са подписали договор напред. Така че тепърва предстои да видим много неща. Ясно е, че става дума за голяма политика, ясно е, че всичко това се случва в контекста на идването на новия американски президент. На мен ми беше особено интересно защо пък толкова много се развълнува българското фейсбук-пространство, и въобще се получи толкова широк дебат. Ясно е, че хората, които повече симпатизират на досегашния американски президент, бяха разочаровани, тези, които симпатизират на идващия, бяха ентусиазирани, че по някакъв начин това е решение, което очевидно е в унисон с неговата политика. Най-важното е,че това е още един повод да се замислим колко изключително важни са днес социалните мрежи, как те решават всичко, свързано с политика, с обществен дебат, с начин, по който се информираме, и затова те остават толкова в центъра на актуалните политически теми. Оттук нататък за мен лично е притеснително, че все повече им делегираме, все повече им даваме, че такъв тип решения ги вземат личности като Зукърбърг, като Илон Мъск. Това са решения, от които зависи демокрацията, свободата на всички нас, начинът, по който ще живеем оттук нататък, а виждаме, че те имат все повече власт. Илон Мъск не се свени да иска политически промени в държави, чиито гражданин не е, тепърва ще стане част от администрацията на американския президент. Много интересни неща се задават и се надявам, че те ще провокират една по-смислена и задълбочена дискусия за това докъде ни доведоха технологиите, това развитие на социалните мрежи и как да продължим оттук нататък- защото е очевидно, че трябва да се променят някакви неща, за да се върнем в рамките на нормалния разговор и истинската демокрация, за които говори Зукърбърг, но доколко това е искрено и доколко става дума за пари, е доста лесно да разграничим.“ Това коментира програмистът и създател на сайта „Дигитални истории“ Георги Караманев, по повод решението на корпорацията Meta да спре проверката на факти в социалните си мрежи и да я замени с бележки на потребителите.

Цялото интервю можете да чуете на звуковия файл.