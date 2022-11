Само 70 лайка на един човек са достатъчни на алгоритъма на социалните мрежи да ви познава много по- добре от вашите приятели, след 150 лайка ви познава по- добре от вашите родители, а след 300 по- добре от вашата половинка в живота. Това каза в ефира на bTV Radio експертът по дигитален маркетинг и университетски преподавател Георги Малчев.

Той коментира и законопроекта, който може да задължи социалните мрежи да откриват тролове по време на предизборни кампании. “ЕС има много по-голяма преговорна мощ да задължи платформите за контрола на съдържанието. Алгоритмите се хранят с взаимодействията, с нашите реакции. Тъжното е, че има много изследвания, според които емоциите отключват реакции”, допълни той.

Как ще се разкриват фалшивите профили, чуйте повече от експерта по дигитален маркетинг и университетски преподавател Георги Малчев в интервю пред Лили Ангелова.