Как конфликтът в Судан между армията и паравоенните формирования ще се отрази на региона и кои са държавите, които имат интереси в тази страна? Отговорите можете да чуете от журналиста Георги Милков в интервю за bTV Radio. Той е един от малкото български журналисти, посещавали Судан няколко пъти.

„Судан през годините е бил раздиран от различни конфликти, имаше 2 граждански войни, война между Севера и Юга, която през 2011 година завърши с разделянето на страната и оформянето на нова държавна формация, каквато е Южен Судан. След това имахме конфликт в тези размирни провинции Дарфур, военни действия, които продължиха също няколко години и сега имаме това стълкновение, което е обхванало преди всичко столицата и централната част на страната, но може да се разпростре и в останалата част от тази иначе голяма страна. Как може да се отрази на региона – разбира се, че съседите са разтревожени, тъй като египтяните на Север имат доста добра кооперация с един от генералите – Бурхан, армията на Судан отговаря за сигурността на южните граници на Египет. Генерал Дагало е в по-добра комуникация с южния съсед – с Етиопия и от там получава подкрепа и логистика. В същото време Египет и Етиопия са в напрегнати отношения заради един дългогодишен спор за водите на река Нил и за строежа на един огромен язовир на етиопска територия. В същото време сигурността в червено море е нещо, което тревожи съседи като Саудитска Арабия и като Израел, които имат граници, и двете по различен начин, но можем да обобщим, че сигурността е главното ,което ги интересува, и ситуацията в Судан прави този регион изключително нестабилен и всяка една от тези страни, които споменах има защо да се притеснява. Разбира се, ОАЕ, които също до голяма степен участват последните години в архитектурата за сигурност или поне в опитите да променят тази архитектура, са също макар и не толкова близо географски, но наблюдават много внимателно как се развиват събитията, защото те имат доста добри отношения с единия от генералите- Дагало, включително и бизнес отношения, тъй като златото от неговата семейна компания, което се пробива в Дарфур, всъщност се продава в Дубай. И така бихме могли да продължим още, като разширим фокуса и разбира се, стигнем до глобалните сили, които имат интереси в региона като Русия, Съединените щати и разбира се, в никакъв случай не трябва да забравяме китайците, които са изключително тихи и често пъти не ги виждаме на терен, но всъщност те имат доста сериозни интереси в Судан, даже много преди американците и руснаците“, коментира Георги Милков.

Цялото интервю на Георги Милков за началото на конфликта в Судан, евакуацията на гражданите на други държави, възможните решения, и неговият разказ от първо лице за видяното в страната при посещенията му, можете да чуете на звуковия файл.