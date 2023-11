“Само 3% от регистрираните безработни са с висше образование” Това каза в ефира на bTV Radio HR експертът Георги Първанов. “Към момента това, което наблюдаваме на пазара на труда е, че висококвалифицираните кадри с висше образование почти сигурно имат добра реализация. Има голяма диспропорция между това, което търси пазара като профили и квалификация. Наблюдаваме и рекорден внос на кадри от страни от Третия свят - от Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан. По-малко идват от Непал, Шри Ланка, Индия, Бангладеш, първи опит има за внос на кадри от Северна Африка и от Виетнам”, допълни още той.

