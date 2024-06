“Нивото на безработица в страната е малко под 6%, което е една идея по-високо от обичайното за този период от годината” Това каза в ефира на bTV Radio HR експерта Георги Първанов. “Навлизаме в селскостопанския сезон и активен туристически сезон. Има тотален недостиг, работодателите са доволни, когато има двама - трима квалифицирани кандидати за една позиция”, допълни той.

Цялото интервю с Георги Първанов пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.