“По традиция ще затворим летния сезон с дефицит на кадри.” Това каза в ефира на bTV Radio HR експертът Георги Първанов. “Вече е късно слушателите, които имат интерес да се насочат към морето, да търсят сезонна работа, по-скоро да се ориентират какво ще правят наесен или за зимния сезон. Но останаха отново страшно много отворени позиции за камериерки и за обслужващ персонал, за сервитьори. Не достигат готвачи, не достигат почти всички ключови професии и специалности. Имаме рекорден внос на хора от трети страни, но те не успяха да покрият дефицита. Говорим по-скоро за хора, освен от традиционните страни, за които сме говорили и в предни разговори - Киргизстан, Узбекистан, Индия, Непал, Бангладеш, Пакистан, се разширяват географията на хората, от които внасяме. Имаме първи от Африка, които идват да работят тук, макар и единични бройки, Египет, от Кения, имаме от Виетнам, имаме от Индонезия, така че тепърва ще имаме колеги от всички континенти.”, допълни той.

