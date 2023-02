"Очаквам да си повишим резултата си на следващите избори, защото ние бяхме единствената партия, която следваше истинските правила в политиката, бяхме диалогични.". Това заяви заместник-председателят на Български възход Георги Самандов в интервю за bTV Radio. Той посочи, че много хора са сбъркаха тяхната диалогичност с мекушавост, но партията всъщност е показала отговорност към избирателите си и към българските граждани.

"И последните социологии показват, че г-н Янев е с един от най-високите лични рейтинги в страната и той като лидер на нашата формация, неговият личен рейтинг ще помогне и точно затова ще си повишим резултата. Защото доказваме последователност, имаме умерен лидер, който знае как да води разумна политика и смея да твърдя, че и останалата част от ПГ, бяхме такива хора – в наше лице имахме двама бивши министри, заместник-министър, а останалите членове, които не са били в изпълнителната власт винаги са били доказани професионалисти и уважавани хора в сферите си и родните си места", коментира Георги Самандов.

На въпрос как би сравнил работата на първия служебен кабинет на Гълъб Донев с тази на служебен кабинет на Стефан Янев, Самандов отговори: "Бих казал, че няма база за сравнение, защото кабинета, от който и аз бях част, се справи, може би, макар и служебно, това беше най-доброто правителство, най-добрата изпълнителна власт, и рейтингът, както личният на генерал Янев след сдаването на поста, така и на целия кабинет, доказва това. Ние бяхме с одобрение около 50 процента. И личният рейтинг на Янев беше наравно с този на президента."

Оценката на изпълнителната власт в случая се дава от президента, и видимо той е доволен от неговата работа, каза още Георги Самандов. "Аз като политик мисля, че този служебен кабинет успя да се справи с временните функции, които изпълнява, но също така критикувам основно в сектор Енергетика, тъй като там се взеха решения, които според мен не бива един служебен кабинет да взема такива дългосрочни решения. Те трябва да бъдат обсъдени между политическите партии, да минат през обществени обсъждания, говоря за въвеждането на енергийна стратегия, за дългосрочните договори с БОТАШ за доставка на природен газ, в които има много въпросителни и дори се оказва, че не са това, за което ни бяха представени", допълни още заместник-председателят на Български възход.

Според Самандов, вероятно България ще загуби средства по Плана за възстановяване: "Вероятно ще бъдат загубени заради безумните условия, които бяха поставени в този план от последното редовно правителство – а именно намаляване на 40 % точно от въглищните централи, намаляването на емисиите, което в текущата ситуация на енергийна криза в цяла Европа някак си няма как да изпълним тези изисквания, но за успокоение на нашите слушатели трябва да кажем, че докато една технология е изгодна и генерира приходи, тя няма как да бъде затворена, така че в този случай нашите въглищни централи са гарант за енергийната сигурност не само на страната, но и на целия балкански полуостров. И генерират финансови приходи, които съответно биват преразпределяни като компенсации на българския бизнес."

По отношение на работата на парламента, Георги Самандов коментира:

"Видимо парламентът не се справи, и най-важното – не се справи, защото не излъчи правителство. Парламентарният дневен ред беше различен от дневния ред на обществото, което очакваше решения на проблемите, свързани с повишаването на инфлацията, увеличаването на доходите, повишаването на сигурността на българските граждани. Тези решения за пореден път не бяха дадени. Вместо това българското общество получи хартиена бюлетина, която със сигурност не е в дневния му ред. Аз мисля, че съдебната реформа не може да бъде гледана в рамките на един 3-4 месечен живот на парламента. Все пак това касае всеки един от нас. Ще цитирам Монтескьо – френски философ и мислител, който казва, че цялата власт произтича от народа и се изразява в законодателна, изпълнителна и правосъдна, които власти трябва да се контролират взаимно. Ние не помислихме за контрол между властите. Тази дискусия и тези решения могат да се достигнат единствено и само когато има парламентарно мнозинство и имаме по-дълго време за изчистване на основните проблеми. Кърпежите и предложенията на коляно не мисля, че щяха да решат проблема, може би щяха да го задълбочат."

Цялото интервю с Георги Самандов за bTV Radio пред водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл.