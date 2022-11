“Промените в изборния кодекс на са в дневния ред на обществото. Има редица належащи проблеми, към които трябва да се обърнем. Ние имаме ясна визия, че не подкрепяме хартиената бюлетина” Това каза в ефира на bTV Radio депутатът от “Български възход” Георги Самандов.

“Не трябва да оставяме в обществото нагласата, че само в третия мандат е изходът от политическата криза. Третият мандат е кризисен и нека оставим първо ГЕРБ да опитат да реализират първия, ако не успеят - “Продължаваме промяната” и чак тогава следваща партия, която би била избрана от президента трябва да опита да реализира такъв мандат”, допълни той.