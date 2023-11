Депутатът от Продължаваме промяната-Демократична България Георги Стамов коментира в ефира на bTV Radio, че не очаква да се стигне до оттегляне подкрепата на ГЕРБ след напрежението от последните дни и критиките на партията на Борисов, че в някои ресори не се спазва управленската програма.

„Не мисля, че ще се стигне до такова нещо, реално в момента не се вижда някаква алтернатива и всички видяхме, че при едни евентуални предсрочни избори резултатът най-много да бъде подобен на сегашния или да се вземе малко повече превес от страна на тези, които вървят към Изтока да кажем, а не към Запада. Идеята на това правителство е да се защитават евроатлантическите ценности“, каза Георги Стамов.

„В крайна сметка преди ротацията ще се направи една оценка в Министерския съвет кой министър е свършил работата, кой не я е свършил и на база на това ще се вземат следващи решения дали някой да бъде заменен или не. Но това ще става съвместно с всичките хора, които са в управлението и разбира се, с лидерите на двете коалиции“, посочи още Стамов.

„Честно казано, за времето, което са министри, това е около 5 месеца вече, със сигурност не могат да се покажат кой знае какви резултати, така че някой да бъде много доволен, но от друга страна не виждаме и някакъв проблем, който да се е случил в някое от министерствата. Ето за пример МРРБ, Андрей Цеков, аз мисля, че той е един човек, който се справя блестящо с неговите задължения, видяхме как при потопа, който беше в Царево за 2 седмици се направи обходен маршрут, който хората да използват. Това са безпрецедентни ситуации, в които той се справи наистина блестящо, спря корупционни схеми, които вече бяха заложени и си върши много добре работата. Доколкото знам един от министрите, които се спрягат е точно той. От друга страна в здравеопазването също може да се каже ,че това с електронните рецепти е иновативно и със сигурност е направено да спре корупционни практики и да улесни хората, както всяко нещо ново е нормално да има един момент, в който да има объркване, но аз мисля, че съвсем в най-скоро време това ще се изчисти“, допълни още депутатът от ПП-ДБ.

Цялото интервю с Георги Стамов за отношенията във властта и напрежението след изборите можете да чуете на звуковия файл.