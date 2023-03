“Българските домакинства и малък и среден бизнес вече 4-ти месец не получават енергийните субсидии, които им се полагат по силата на Регламент на ЕС” Това каза в ефира на bTV Radio адв. Георги Тошев - председател на Института за развитие и управление на ресурсите. “Същевременно големият бизнес се подпомага от данъкоплатците вече повече от година, докато най- уязвимите са оставени сами да се оправят с постоянно вдигащите се цени на стоките и услугите. Този регламент идва, за да донесе равновесие именно в тази посока. Това е европейският инструмент за справяне с кризата с високите цени на електрическата енергия, които доведоха до висока инфлация”

Цялото интервю с Георги Тошев пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.