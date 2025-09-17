Водещата на спортните новини по bTV разказа в ефира на bTV Radio как е била неколкократно засечена на пътя от агресивен шофьор, докато е возила детето си. “Бях в колата с големия ми син, малкият не беше с нас в този момент. Пътувахме към тренировка, случи се нещо, което се случва за съжаление многократно на всички хора, всеки ден по улиците, изобщо не беше прецедент. Пътувахме по Околовръстното шосе на София, където ограничението е 80 км/ч., максимално допустимата скорост. Аз карах в лявата лента, виждайки в задното огледало как се задава една кола с доста по-висока скорост от тази, залепи се за задната ми броня, започна да присветва. И в този момент, съвсем откровено казвам, се събуди в мен гражданския дълг, за който пък бях упреквана, ще ви споделя след разказа, и реших, че няма да се преместя. Защото ограничението е 80 км., а този човек искаше да кара много по-бързо. Съответно аз не се преместих, той ми мина от дясната страна и аз му сигнализирах с присветване на фаровете, че това, което прави, не е редно - да кара най-малкото с толкова висока скорост. След което той мина пред мен и наби много рязко спирачки. От 80 км за секунди спрях и намалих до 50. И това се случи два пъти повторно, като той започна вече и с жестовете, с пръстите, с агресивното поведение. Смятам, че в момента, в който видя сина ми, че се опитва да го снима той намали и започне да кара нормално. Според мен хората искат да си карат бързо и не искат да спазват правилата.”, разказа още тя.

Гергана Гунчева обясни, че обмисля да си сложи видеорегистратор. Как да го използва и дали има смисъл я посъветва в ефира Владимир Тодоров от Българска асоциация на пострадали при катастрофи. “Тъй като виждам доста хора вече имат видеорегистратори, качват в социалните мрежи клипове, защото това е единственият начин. Значи нека да разсеем един мит, който битува, че записа от частен видеорегистратор не може да бъде доказателство. Това не е така. Проблемът, обаче с административната бюрокрация, че всеки който пряко заснеме нарушения със собствен видеорегистратор, той трябва първо да свали този запис на носител и след това трябва да подаде писмен сигнал и да се легитимира, да се даде данните на базата на този запис. Плюс хартиянното обяснение, пътна полиция извиква нарушителя и му съставя акт. От там нататък, ако той реши да обжалва този акт в съда, човекът най-вероятно ще го викат като свидетел. И тук вече започват първо губенето на времето, второ изправянето очи в очи срещу този нарушител. Ако гражданите наистина имат желание, могат да използват видеорегистраторите като доказателство.”, допълни той.

Цялото интервю с Гергана Гунчева и Владимир Тодоров може да чуете в прикачения звуков файл.