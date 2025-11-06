"Който и от нас някога занимавал се с политика, не би се осмелил фронтално да навлезе в съдебния ред и в съдебната система на друга държава, тук в случая става въпрос за хуманитарен жест, израз на признателност към бившия френски президент за онова голямо усилие и решителната подкрепа – негова и на неговата тогавашна съпруга Сесилия Атиас, в решаването на този толкова сложен дипломатически казус с българските медици. И всъщност идеята за подкрепа се роди много спонтанно преди малко повече от седмица като инициатива на „24 часа“ и една напълно разнопартийна група от българи, които съвсем солидарно изразиха подкрепа и готовност да се включат в такава инициатива." Това каза пред bTV Radio Гергана Паси, дипломат и бивш министър по европейските въпроси, по повод идеята от българска страна да се обърнем с официално писмо към френския държавен глава Еманюел Макрон да помилва Никола Саркози с хуманитарен мотив, позовавайки се на неговата помощ за спасяването на българските медици в Либия.

"България е един малък пъзел от тази обществена подкрепа, която президентът Саркози получава, самата Сесилия Атиас вчера, когато се включи директно в събитието онлайн, каза, че среща много широка подкрепа от различни държави – Италия, Испания и други, съвсем спонтанна, съвсем непотърсена в подкрепа на нейния бивш съпруг и тя самата каза, че с цялото си сърце е до него и до настоящата му съпруга и тяхната 14-годишна дъщеря, които страдат от този факт да станат свидетели как президентът Саркози влиза зад решетките в Парижкия затвор. Парадоксално е, самият Саркози казваше, че политиката е изкуството да превърнеш противоречията в енергия и ние виждаме как в този разделен свят, в който ни се е отредило да живеем, наистина има изобилие от енергия, стъпваща върху противоречията, върху разделенията, върху невъзможността да водим нормален разговор, градивен, и върху вътрешния ни порив да търсим наказание, отмъщение и т.н. Доколкото ми е известно, през ноември съдът ще постанови присъда по едно от делата, те изглежда са три и тогава, както и бившият министър на правосъдието Антон Станков каза, може би е удачният момент, в който България може да се обърне под формата на инициативен комитет или просто с писмо към настоящия френски президент Макрон, с апел, в знак на признателност към усилията на неговия предшественик за решаването на българския казус, да прояви милост и да помилва своя предшественик. Това е съвсем в рамките на правните механизми и ще бъде добра форма за изразяване на благодарност към Франция, която тогава беше с много решаваща роля.", каза още Гергана Паси.

