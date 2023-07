„За предизвикване на пожари санкцията може да достигне до 2 хиляди лева, като в тази връзка предвиждаме съвместно с колегите от Изпълнителна агенция по горите да започнем проверки на местата, където е възможно да се палят огньове, независимо за какви цели, така че заедно ще правим такива проверки, които са на туристически маршрути, по заслони, различни водни обекти, така че да не допуснем, доколкото разбира се това е възможно, небрежността да стане причина за пожар.“ Това каза в интервю за bTV Radio главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

„Най-честите причини за пожарите са човешката дейност и непредпазливост, понякога и твърде голяма самоувереност, подценява се това, че растителността е изключително висока, че вече започва да изсъхва, че понякога имаме и вятър и едно на пръв поглед безобидно запалване прераства за секунди в голям пожар“, посочи гл. комисар Джартов.

„Особено в тези горещи дни изобщо не следва да се използва открит огън, независимо за какви цели – дали ще бъде за барбекю, дали ще бъде за почистване на дворове, дали ще бъде за почистване на земеделски земи, употребата на открит огън е абсолютно забранена в такива горещи дни, защото както споменах – пожарът се разраства буквално за секунди, и хората, които са на място не могат да го овладеят. Също така гражданите трябва да бъдат изключително внимателни с тютюнопушенето, да не изхвърлят незагасени фасове, така че да не предизвикат и по този начин пожар.“, посочи още шефът на пожарната.

„До момента за настоящото денонощие сме реагирали на 105 сигнала за произшествия, от които 80 са пожарите. Към настоящия момент се участва в ликвидирането на 27 произшествия, със 109 служители, към момента имаме един по-специфичен пожар, който е над село Ресилово, и по-точно над Овчарския водопад. Съсредоточени са сили от пожарната в Дупница, имаме 10 пожарникари с 3 пожарни автомобила, допълнително има доброволци от община Сапарева баня – 20, както и колеги от Държавното горско стопанство в Дупница – 15 служители с един високопроходим автомобил. По много първоначални данни пожарът е в гората, на площ около 10 декара, но пък самият терен е доста пресечен“, каза още той.

Българските пожарникари, изпратени да помагат за потушаването на пожарите в Гърция очакват дали ще бъдат преместени в друг район на страната.

„Нашите пожарникари са разположени в Солун, те са 70, с определени пожарни автомобили на тяхно разположение, които са 9, имат и допълнително 3 автомобила, които са за управление на силите и средствата. Освен в Солун дават дежурства и в град Полигирос, което е на 50 км от Солун. Към настоящия момент колегите от Гърция обсъждат преместване на модула или част от него в по-южната част на страната, така че да ги подпомогнем най-ефективно.“, обясни гл. комисар Джартов.

Цялото интервю пред водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл.