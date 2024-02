35 неправителствени организации, обединени в Коалиция „Заедно срещу насилието“, призоваха министър-председателя акад. Николай Денков, вицепремиера Мария Габриел, както и министри от кабинета, да ускорят прилагането на приетия миналата година Закон за защита от домашно насилие. В открито писмо те критикуват бавното и неефективно прилагане на промените в Закона, които бяха приети от 49-тото Народно събрание. “Забавянето на приемането и прилагането на закона коства здравето и живота на много пострадали, които продължават да се обръщат основно към неправителствените организации, които от години работят в подкрепа на жертвите на насилие”, каза в ефира на bTV Radio Надежда Стойчева от “Анимус”. Същевременно проучване на „Тренд“ по поръчка на вестник „24 часа“ показа, че 18% от българите смятат, че има случаи, в които домашното насилие е заслужено. Според 13% пък удрянето на шамар не е домашно насилие.

