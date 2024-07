“Очевидно си имаме вътрешнополитическа криза и ми се струва, че като мине още малко време и трудно ще можем да се сетим откъде точно се започна” Това каза в ефира на bTV Radio Халил Летифов - депутат от ДПС. “Наистина има едни принципни въпроси, които са важни да се търси единство и монолитност, не само за това да си решим вътрешната криза. Моето лично усещане е, че се нагледахме на процеси на роене,на разпад и на политическа криза”, допълни той.

Цялото интервю с Халил Летифов пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.