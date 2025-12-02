"Ако колегите от ПП-ДБ, както днес заявиха, внесат искане за вот на недоверие, ние от „Алианс за права и свободи“ сме опозиционна партия и няма никакви основания да не подкрепим този вот, но нека да видим мотиви и дали действително това ще бъде реализирано, и в рамките на нашата парламентарна група ще вземем решение, но очевидно е, че идеята за подкрепа ще срещне при всички случаи подкрепата на по-голямата част от нашата парламентарна група. Ние сме убедени, че трябва да има промяна, да има нещо, което да бъде като политически отговор на исканията на българските граждани, а те категорично заявиха, че искат оставка на това правителство." Това каза в ефира на bTV Radio д-р Хасан Адемов, депутат от ПГ на „Алианс за права и свободи“, и бивш социален министър.

"Със сигурност протестът, на който станахме свидетели миналата нощ е един от най-грандиозните през последните повече от десетина години. Той на практика беше еманация на гнева и недоволството на българските граждани от начина, по който се управляват публичните финанси от една страна, и от друга страна – от начина, по който се разпределят парите на българските данъкоплатци, защото бюджетната процедура е формалният повод за протестния заряд, за това избухване на гнева на българските граждани, защото усещането за липса на справедливост от една страна, и от друга страна – поведението на управляващите и начина, по който те стартираха бюджетната процедура и опита им силово да наложат предложения от тях единствено възможен бюджет, доведе до тази ситуация, в която бяхме свидетели на енергията на българските граждани. Енергия, която доведе до изпускане на духа от бутилката и връщането обратно вече очевидно ще стане много трудно. От тази гледна точка градираха и исканията на Продължаваме промяната-Демократична България, но не само те участваха в този протест, много български граждани с доминиращо участие на младите хора. Разбира се, имаше от всички възрастови групи, но доминираха тези, които настояваха за това да има бъдеще в България за тях и техните деца, да има справедливост, да има прозрачност, възможност за реализация в обществото и всички български граждани да бъдат равнопоставени при тази реализация. Духът от бутилката беше изпуснат, защото управляващите внесоха скоропостижно проекта на бюджет на държавата и малките бюджети на НЗОК и ДОО буквално в последния момент, представяйки достатъчно изненади, за да предизвикат този бурен гняв на множество български граждани в София и по-големите областни градове на страната и съвсем естествено този протест и исканията за оттегляне на бюджета се прехвърлиха към искания за оставката на правителството, защото това беше естественият изход от създалото се огромно напрежение.", каза още Хасан Адемов.

Целия разговор с Хасан Адемов пред водещата Надежда Василева за протеста, бюджета и исканията за оставка на кабинета и вот на недоверие, можете да чуете на следващия звуков файл.