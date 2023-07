Бюджетът представлява числова сглобка, числата в него са разписани по начин, който стъпва на действащото законодателство. Това коментира в ефира на bTV Radio бившият социален министър Хасан Адемов. По повод разминаванията във властта по отношение на бюджета, той заяви:

„Когато става въпрос за бюджетна процедура, винаги има, дори в рамките на управляващата коалиция, която и да е тя, макар че сегашните управляващите не предпочитат тяхната формация да се нарича коалиция, винаги има някакви страсти, защото желанието на всички народни представители е с предложенията, които правят между първо и второ четене на законите за бюджета, да се харесат на своите избиратели и от тази гледна точка и при положение, че няма управленска програма поне на този етап, това, което се случва в рамките на бюджетната процедура е нормално и няма никаква изненада. Изненадата е това, че няма разбирателство или поне до заседанието на бюджетната комисия нямаше разбирателство по отношение на отделните параметри на бюджета, което означава, че този бюджет на практика няма амбициозни цели от една страна, от друга страна няма предвидени реформи в този бюджет, тъкмо обратното. Този бюджет трябва по някакъв начин да задържи управляващата коалиция на власт.“

Цялото интервю с Хасан Адемов можете да чуете на звуковия файл.